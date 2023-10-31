Kadınlardan Kocaeli'de pembe balonlu yürüyüş
“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında Kocaelili kadınlar sabah yürüyüşü gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Her yıl ekim ayında düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında Kocaelili kadınlar düzenledikleri yürüyüşle farkındalık oluşturdu.
“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, eş zamanlı olarak Körfez ve Derince ilçelerinden “Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi.
İki farklı güzergahtan yürüyüşe başlayan kadınlar Tütünçiftlik sahilinde buluştu. Yürüyüşte pembe kurdele ve pembe balon sembolleri ile hastalığa dikkat çekildi. Tütünçiftlik sahilinde toplanan katılımcılara meme kanserinin erken teşhisi ve hastalık hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ardından kadınlar toplu bir şekilde sabah sporu yaptı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|10
|28
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|10
|9
|17. Başakşehir
|10
|8
|18. Pendikspor
|10
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3