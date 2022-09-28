Kadınlarda fazla kiloya dikkat!

Fazla kilo kadınlarda kalp krizi riskini 3 kat artırıyor.İSTANBUL(İGFA) - Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Aytekin, Dünya Kalp Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Kalp damar hastalıkları kadınlarda erkeklere göre 10 yıl daha geç ortaya çıktığına dikkati çeken Prof. Dr. Aytekin, süreç içerisinde daha kötü bir klinik seyri izlediğini belirterek, "Günümüzde kalp damar hastalıklarından kaynaklı ölüm sıklığı kadınlarda erkeklere oranla daha yüksektir. Fazla kilo da kadınlarda kalp krizi riskini 3 kat artırıyor” dedi.

Açıklamasında tütün kullanımına ve kolesterole de vurgu yapan Aytekin, koroner kalp hastalığı ölümlerinin yüzde 20'den fazlasının tütünden kaynaklandığını ve kötü kolesterolün, yüksek riskli hastalarda mutlaka düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

“KORONER KALP HASTALIĞI ÖLÜMLERİNİN YÜZDE 20'DEN FAZLASI TÜTÜNDEN KAYNAKLANIYOR”

Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon insanın tütün ürünleri nedeni ile yaşamını yitirdiğini söyleyen Aytekin, “Bu sayının 1,2 milyonu pasif içiciler, yani yanında sigara içilen kişilerdir. Koroner kalp hastalığı ölümlerinin yüzde 20'den fazlası tütünden kaynaklanmaktadır. Tütün kullanımı aynı zamanda hava kirliliğine de yol açıyor. Her yıl üretilen yaklaşık 6 milyon sigara çok önemli miktarda katı atığa, büyük miktarda su tüketimine, karbondioksit oluşumuna neden oluyor. Bu atıklar toprağa, suya ve havaya karışıyor. Tütün ekim alanlarının ormanlardan çaldığı alan, zaten yangınlar ile kaybedilen orman alanlarını daha da küçültüyor. Bu açıdan bakıldığı zaman tütün etkisinin boyutu daha iyi anlaşılabilir” diye konuştu.