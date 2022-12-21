Kadınlarda 'Dermoid Kist' sorununa dikkat!

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Yumurtalık, yani over kistlerinin birçoğu iyi huylu tümörlerdir. Bazı yumurtalık kistleri ise, kanser içerme veya kansere dönüşme riski barındırır. Bu konuda uzman olan hekimlerin, tüm kistleri kontrol etmesi, yumurtalık kistlerinin ideal yönetimini sağlar. Bu sayede yaşanacak birçok probleme karşı önlem alınması mümkün olur. Yumurtalık over kistlerinin farklı türleri vardır. Bunlardan biri de dermoid kisttir.

HER TÜMÖR KANSER DEĞİLDİR!

Dermoid kistlerin bir diğer ismi ‘Matür Kistik Teratom’dur. Tümör kelimesini duyar duymaz akıllara hemen kanser gelir. Fakat dermoid kistler, “Selim Kistik Tümörler”dir. Yani bu kistler kanseröz değildir. Kistlerin içleri genel olarak yağlı sıvı ile doludur. 20-30’lu yaşlarda olan kadınlarda yumurtalığa bağlı en sık görülen tümör ‘Dermoid Kist’tir. Dermoid kist vakalarında, kist içerisinde ‘endoderm ektoderm mezoderm’ dediğimiz, normalde büyümemesi artık gelişmemesi gereken hücrelerin gelişerek; saç, kıl, tüy, yağ, diş gibi dokuların oluştuğu görülür. Bu kistler yeri geldiğinde 15-20 cm’ye kadar büyüyebilen kistlerdir.

DERMOİD KİSTLER AMELİYATLA ALINMALI!

Yumurtalıkla görülen kistler genel olarak iyi huylu ve çoğu zaman kendiliğinden yok olan kistlerdir. Dermoid kistler de iyi huylu tümörlerdir, fakat kendiliğinden gerilemezler. Boyutları zaman içinde artabilir. Bazen iyi huylu tümörlerin de yumurtalıktan çıkarılması gereklidir.

Tedavide, yumurtalıktan kistin çıkarılması ve geri kalan yumurtalık dokusunun korunması yeterli olur. Bu ameliyat, laparoskopik yani kapalı cerrahiyle gerçekleştirilebilir. Dermoid kistler, çoğu zaman 5-10 cm. aralığında bulunan kistlerdir. Daha çok 20’li yaşlarda saptanan bu kistler kendiliğinden gerileyecek kistler değildir. Bunlar takip edilirse yılda ortalama 1.7 cm büyüyecektir.

Tabii ki bu ortalama bir rakamdır ve kistin büyüme hızı 1.7 cm’den daha büyük ya da daha küçük olabilir.

DERMOİD KİST PATLARSA!

Dermoid kistler, ortalama yüzde 15 kadar kendi etrafında dönme riski taşırlar. İşte bu riskten dolayı hastalara ameliyat önerilir.

Dermoid kistlerin, yaklaşık yüzde 2-3 gibi bir oranda, kendiliğinden patlama ve içeri yayılma riski vardır. Ayrıca nadir de olsa, içersinde sinir dokusu barındıran ve kötü huylu olan kistlerle karışabilirler.

Dermoid kist ameliyatları, hemen her zaman, boyutundan bağımsız olarak “laporoskopik yöntemle yapılır. Burada cerrahi açıdan dikkat edilmesi gereken nokta, kapalı ameliyat esnasında kisti yaymamak yani bir bütün halinde dışarı çıkarmaktır. Aksi takdirde, kistin yayılmasıyla birlikte, “kimyasal peritonit” denilen karın zarı inflamasyonuna yol açabilir. İkinci önemli nokta ise, normal yumurtalık dokusunu korurken kistin tamamını çıkarmaktır. Kisti tamamen çıkardığımızda, dermoid kistlerin ileride nüks ihtimali neredeyse yoktur.