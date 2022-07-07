Kadınlara ilk yardım eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem projesi kapsamında Sümer Mahallesi sakini kadınlara İlkyardım eğitimi verildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem projesi kapsamında Sümer Mahallesi’nde yaşayan yaklaşık 25 kadına Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilkyardım eğitimi verildi. Kent Konseyi’nde gerçekleşen ve 2 gün süren eğitimlerde kadınlara kalp masajı, suni teneffüs, kanamalar, yanıklar, zehirlenmeler, ev kazaları gibi temel ilk yardım konularından eğitim verildi. Eğitim programına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirilen Benim Mahallem projesi ile farklı eğitim programları düzenlediklerini belirterek, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz tüm etkinlik, eğitim ve programlarımız sizlerin de talepleri doğrultusunda devam edecek. Bu eğitimler olası bir kaza durumunda belki de bir hayat kurtarmanıza vesile olacak. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitim sonrasında gerçekleştirilen sınavda başarılı olan kadınlara sertifikaları verildi.