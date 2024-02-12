Kadınlar bu hastalıklardan kurtuluyor

Psikolojik, beslenme eğitimi ve egzersiz danışmanlığının yanı sıra fizyoterapi hizmetinden faydalanabilen kadınlar, çağımızda gittikçe artan eklemlerde kireçleme, duruş bozukluğu, skolyoz, kamburluk gibi rahatsızlıklarının doktor tarafından tespit edilmesinin ardından Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde rahatsızlıklarından kurtuluyor.MERSİN (İGFA) - Kadınların hayatın her alanında olması için birbirinden değerli projelere imza atmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile 18-65 yaş arası bütün kadınların sağlıklı kalabilmesi için de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Uzmanlar eşliğinde psikolojik, beslenme eğitimi ve egzersiz danışmanlığının yanı sıra fizyoterapi hizmetinden faydalanabilen kadınlar, çağımızda gittikçe artan eklemlerde kireçleme, duruş bozukluğu, skolyoz, kamburluk gibi rahatsızlıklarının doktor tarafından tespit edilmesinin ardından bu merkezde rahatsızlıklarından kurtuluyor. Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde verilen hizmetlerden ücretsiz bir şekilde faydalanan kadınlar, programlar sayesinde hem ruhsal hem de bedensel ilerleme kaydediyor.

Çağın hastalığı haline gelen kas sistemi ağrıları uzman eşliğinde yapılan sporla aşılıyor

Kas iskelet sistemi rahatsızlığı doktor tarafından tespit edilen kadınlara hizmet verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde görevli fizyoterapist Ayşe Deniz, “Biliyorsunuz son dönemde eklemlerde kireçleme, duruş bozukluğu, skolyoz, kamburluk gibi rahatsızlıklar çok fazla. Bunlara yönelik destek hizmeti vermekteyiz” sözlerine yer verdi.

Randevu oluşturan danışanlara hizmet verdiklerini belirten Deniz, “Öncelikle bir fiziksel değerlendirme varsa ona yönelik bir egzersiz programı belirliyoruz. Haftada iki gün düzenli bir şekilde 2 ay boyunca hizmet veriyoruz. Aynı zamanda birimizde psikoloğumuz ve diyetisyenimiz var. Ekip çalışması şeklinde ilerliyoruz” diyerek 18-65 yaş arası bütün kadınlara ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi. 185’i arayarak randevu alınabileceğini söyleyen Deniz, bütün kadınların talep etmesi çağrısında bulundu.

Ağrı çeken danışanlar sonuçlardan memnun

Arkadaşının tavsiyesi üzerine merkeze geldiğini belirten emekli öğretmen Fatma Erdoğan, “Benim eklemlerimde problem var. Fizik tedaviye uzun süre gittim, ağır tedaviler gördüm. Geçen yıl Ayşe hanımla karşılaştım, başladım çok memnunum. Bacaklarım rahatladı” dedi. 4 haftadır danışmanlık aldığını belirten Erdoğan, “Her kadın gelsin, sağlığı için. Burada fizyoterapiste uğrasınlar, psikoloğa uğrasınlar, diyetisyene uğrasınlar. Gerçekten harika bir yer. Kapıdan girerken güler yüzle karşılanmak çok önemli bir şey. Hijyenik bir ortamda çalışıyorsun” dedi. Erdoğan ayrıca çocuğu olan kadınların da bu merkezde unutulmadığının altını çizdi.

Eklem ağrıları nedeniyle merkeze başvuran emekli Memur Elif Çakır, “Kolumda ve bacağımda ağrılarım vardı. Bugün son seansım ve ağrıların hiçbiri kalmadı. Mutlu geldim, mutlu gidiyorum” diye konuştu. Arkadaşının tavsiyesiyle geldiğini söyleyen Çakır, “Güler yüzleriyle karşılaştım. Bugün son seansım ve faydasını çok gördüm. Herkese tavsiye ediyorum. Buna benzer kadın merkezlerinin sık açılmasını istiyorum. En azından şubeler çoğalırsa belki tekrar geldiğimizde daha çok sıra gelecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Duruş bozukluğu şikayetiyle merkeze başvuru yapan İngilizce Öğretmeni Duygu Özçoban, seanslarını tamamladıklarını söyledi. Çok güzel bir süreç geçirdiğini söyleyen Özçoban, “Güler yüzlü hocalarımızın eşliğinde birebir yapılan hareketlerle çok iyi hissederek buradan çıktığımı söyleyebilirim” dedi. Arkadaş tavsiyesiyle geldiğini kaydeden Özçoban, “Kadınlar için yapılmış çok güzel bir hizmet. Umarım diğer yerlerde de açılır. Çünkü burada hareketi yanlış yapma şansınız yok, hocalarım zaten hep yapılan hareketleri tek tek izleyerek yaptırdıkları için yanlış yapmama duygusu çok iyi hissettirdi bana. Ağrılarda azalma oldu, bundan sonra da umarım evde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.