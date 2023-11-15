İzmit'te diyetisyenler vatandaşları bilgilendirdi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyenler, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle diyabete dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara broşür dağıttıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyenler diyabete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde vatandaşları bilgilendirdi. Belsa A Blok önünde vatandaşlara broşür dağıtan diyetisyenler farkındalık oluşturdu.

Diyabete dikkat çekmek amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri 14 Kasım günü mavi renk kıyafetler giyerek müdürlük olarak farkındalık yarattı. Dünya Diyabet Günü kapsamında İzmit’in sembolü olan Saat Kulesi de diyabete dikkat çekmek amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Diyabet Hastalığı hakkında vatandaşa bilgi veren İzmit Belediyesi Diyetisyenleri şu ifadeleri kullandılar; “Diyabet, ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Diyabet, pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkar ve yüksek kan şekeri ile seyreder. 1921 yılında insülini bularak diyabet hastalarının tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig’in doğum yıldönümü anısına, her yıl 14 Kasım’da dünyada ve Türkiye’de Dünya Diyabet Günü olarak tanımlanmıştır.”