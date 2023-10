İstanbul Beylikdüzü'nde meme kanseri farkındalığı

Beylikdüzü Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında alanında uzman isimlerin katıldığı bir seminer düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” düzenledi. Esencan Hastanesi ve Medicalpark Hastanesi iş birliğiyle Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen seminerde; Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atakan Özkan, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Şaban Seçmeler, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Yıldırım Altınok katılımcıları bilgilendirdi.

Kanserde erken tanının önemini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Atakan Özkan, “Kadınlarda en fazla meme kanseri ve rahim ağzı kanseri görülüyor. Kanseri önleyebilmemiz şu an mümkün değil ama kanseri erken teşhis edip tedavi edebilmemiz mümkün. Bu yüzden bu seminerler çok önemli bir yere sahip. Her iki kanserinde tarama yöntemleri var. 40 yaşından sonra yılda bir kere bir mamografi çektirirseniz ve her ay kendinize 3 dakika ayırıp kendinize meme muayenesi yaparsanız erken teşhis edebilme şansınız olacak” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE YILDA 25 BİN KİŞİ MEME KANSERİNE YAKALANIYOR”

Meme kanseri riskini artıran faktörleri paylaşan Dr. Şaban Seçmeler, “Dünyada yılda yaklaşık 2 buçuk milyon, Türkiye’de ise 25 bin kişi meme kanserine yakalanıyor. Bu kanser türünde en önemli şey memenin farkındalığı. Meme muayenesini her adet döneminin sonunda yapmak gerekiyor. Önceki adet dönemine göre memede farklılık görülmesi durumda bir uzmana başvurulması gerekiyor” dedi.

Radyasyon onkolojisi hakkında paylaşımlarda bulunan Doç. Dr. Ayşe Yıldırım Altınok ise “Meme kanseri artık korkulacak bir hastalık değil. Her 8 kadından biri meme kanseri. Ailenizdeki 40 yaşını geçmiş tüm yakınlarınıza mamografi yaptırıp yaptırmadığını sorun. 40 yaşından itibaren yılda bir kere bunu yaptırmamız lazım” ifadelerini kullandı.