İnegöl Belediyesi’nden Bursa hastanelerine ücretsiz servis hizmeti

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin pandemi döneminde başlattığı ve bugüne kadar süren Bursa Şehir Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ücretsiz servis hizmeti devam ederken, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de belirli günlerde servis planlandı.BURSA (İGFA) - Pandemi sürecinde vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve sorunsuz erişimi için İnegöl Belediyesi tarafından haftanın 3 günü Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ücretsiz servis hizmeti sunulmaya başlamıştı.

Uygulamanın vatandaşlardan ilgi görmesi üzerine geliştirilerek devam etmesi planlandı.

Buna göre; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Bursa Şehir Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yapılan servislere ek olarak Salı ve Perşembe günleri de Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi ile Bursa Devlet Hastanesine ücretsiz servis hizmeti sunulması kararlaştırıldı.

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Devlet Hastanesine servis hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların Çözüm Merkezine kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.

SERVİSLERİN GÜN, SAAT VE GÜZERGAHLARI

Hastanelere ücretsiz hizmet uygulaması haftanın 3 günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Salı ve Perşembe günleri ise Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Devlet Hastanesine gerçekleştiriliyor.

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 07.00’da Ziraat Bankası önünden hareket ederek çevre yolu üzerinden Şehir Hastanesine ulaşan servis, sonrasında UÜ Tıp Fakültesi Hastanesine geçiyor. Dönüş ise 12.30’da aynı güzergah üzerinden gerçekleşiyor.

Salı ve Perşembe günleri ise sabah 08.00’da Ziraat Bankası önünden hareket edecek araç, Şevket Yılmaz Hastanesi ve devamında şehir içinden Bursa Devlet Hastanesi ringi gerçekleştirecek.