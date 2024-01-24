İlk dişlerin çıkmasıyla fırçalama alışkanlığı kazanılmalı

Çocuk diş hekimliğinin, sağlıklı diş gelişimi ve bakımına odaklanan bir süreç olduğunu ifade eden uzmanlar, bu sürecin anne karnında başladığını ve çocuk yaşlarına kadar devam ettiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Diş fırçalamaya, ilk dişlerin sürmesinden itibaren başlanması gerektiğini dile getiren Çocuk Diş Hekimi Doç. Dr. Barış Karabulut, “İlk diş hekimi ile tanışma ise 3 yaşından itibaren, yani ağızda 20 tane süt dişi tamamlandıktan sonra olması tavsiye edilir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Barış Karabulut, çocuk diş hekimliğinin önemine işaret ederek, sürecin detaylarını anlattı.

DİŞLERİN ÇIKMASI ÇOCUKTAN ÇOCUĞA DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Doç. Dr. Barış Karabulut, çocuk diş hekimliğinin anne karnından başlayan bir süreç olduğunu belirterek, “Anne adaylarıyla işleme başlanır, onlar bilgilendirilerek doğumdan sonra oluşabilecek durumlar karşısında hazırlanır. Çocukların alt kesici dişlerinin sürmesi ile dişlenme dönemi başlıyor. Bazı ailelerde, bu dişlerin gecikmeli çıkmasından dolayı panik gözlenebiliyor. Bu süreç çocuktan çocuğa değişiklik gösteriyor.” dedi.

Diş fırçalamaya, ilk dişlerin sürmesinden itibaren başlanması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Barış Karabulut, “Bu noktada çocukların tükürmesi tam oturmadığı için macunsuz fırçalamalar veya yutulabilen bebek macunları ile diş fırçalamaları önerilir. İlk diş hekimi ile tanışma ise 3 yaşından itibaren, yani ağızda 20 tane süt dişi tamamlandıktan sonra olması tavsiye edilir.” diye konuştu.

DİŞ KONTROLLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI

Çocuğun herhangi bir ağrısı veya şikâyeti olmadan diş hekimiyle tanışmasının ortama alışması için önemli olduğunu da anlatan Doç. Dr. Barış Karabulut, “Bu, ileri zamanlarda ağrı şikâyetiyle geldiğinde yaşayabileceği korkular, endişeler ve bilinmezliklerden ziyade onun daha uyumlu ve daha neşeli olmasını sağlar. Çocuklar her zaman için bilinmeyenden korkarlar, dolayısıyla ilk defa geldikleri bir ortamda zaten endişeli olurlar. Bir de eğer ağrı şikâyeti ile gelirlerse yapılacak işlemler onlar için çok daha çetrefilli, çok daha korkutucu olabilir. Bu nedenle her zaman için ailelerin rutin kontrolleri planlamaları ve kontrolleri düzenli olarak yapmaları tavsiye edilir.” dedi.

Doç. Dr. Barış Karabulut, çocukların ağrı çekmesi veya çürük bir dişin oluşmasını beklemeden rutin kontrollerle diş hekimlerine, özellikle de pedidonti uzmanlarına gelmelerini tavsiye ettiğini de söyledi.