İlçelerde sağlık seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan hastalara verdiği sağlık hizmetini 30 ilçeye yaydı. Kent merkezinin yanı sıra Kemalpaşa Armutlu, Bayraklı, Ödemiş, Tire ve Karaburun’da da hizmet birimleri açtı.İZMİR (İGFA) - Eşrefpaşa Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sürdürdüğü hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Yatalak durumdaki yaşlı, hasta ve engellilere verdiği evde bakım hizmetini 30 ilçeye çıkartan Eşrefpaşa Hastanesi, kent merkezinin yanı sıra Kemalpaşa Armutlu, Bayraklı, Ödemiş, Tire ve Karaburun’da da hizmet birimleri açtı.

Kentin dört bir yanına hizmet götürmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Devlet baba, belediye ana olmalıdır. Biz, belediye ana olarak hiçbir ayrım gözetmeden herkese sahip çıkıyoruz. Merkezden uzak ilçelerimizde hastane erişimine kısıtlı olan vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.

Eşrefpaşa Hastanesi’nin uzman ekibi evlere giderek sadece yara bakımı ve pansuman yapmakla kalmıyor, kan tahlilinden reçeteye kadar her konuda destek veriyor. Projeden faydalanan hastaların evlerinde diş tedavisi olması da mümkün.

Evde Bakım Ekibi doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni, sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, diyetisyen, diş hekimi ve fizyoterapistten oluşuyor. Evde bakım hizmeti için detaylı bilgi 293 80 20 ya da 153 numaralı telefondan alınabiliyor.