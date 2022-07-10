İlaç zammına İyi Parti’den tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, ilaca gelen yüzde 25 zamma tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Zam kararına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, iktidarı sert bir dille eleştirdi. Yüksel, “Düşün milletin yakasından artık. İnsafınız var mı? Olan yine vatandaşa oldu” diyerek tepkisini dile getirdi.

Resmi Gazete'nin Kurban bayramı arifesinde yayınlanan sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’a göre ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı.

Zam kararına tepkisini ortaya koyan İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Ünzile Yüksel bir açıklama yaparak hükümeti vicdansızlıkla suçladı. Yüksel, “Vatandaş son ekonomik değişiklikle uğraşırken, sizin yaptığınız doğru değil. Halkımız ekonomik zorluklar nedeniyle bayramını dahi yaşamazken, ilaçlara gelen zam ile sarsılmıştır. Olan her zaman vatandaşa oluyor. Devletin bütün ekonomik yükü vatandaşa yükleniyor. Düşün artık milletin yakasından. Bayram demiyorsunuz, seyran demiyorsunuz, zam zam zam! Afife günü ilaçlara yüzde 25 zam! Vicdanınız, insafınız var mı?” dedi.