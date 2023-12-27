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İklim değişikliği kaygıyı arttırıyor

SAĞLIK 27.12.2023, 09:45
İklim değişikliği kaygıyı arttırıyor

İklim değişikliği, artan veya azalan sıcaklık, ekstrem hava olayları ve çevresel belirsizlik gibi faktörlerle birlikte, bireylerin psikolojik sağlığını olumsuz etkiliyor. Kaygı, depresyon, travma ve genel stres düzeylerinde artışa ve duygusal zorluklara da yol açıyor.İSTANBUL (İGFA) - İklimin psikolojimizi etkilemesinin nedenlerini Uzm. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek sizler için anlattı.

İklimin psikolojimize olan etkilerini karmaşık bir şekilde şekillendiren birçok farklı dinamik bulunmaktadır. İklim değişikliğinin gelecekteki belirsizliklerle ilgili endişe oluşturan önemli bir faktör olduğuna dikkati çeken Uzm. Psk. Dilek, "İnsanlar; doğal felaketler, hava olayları gibi konularda geleceğe dair belirsizliklerle karşılaştıkça, psikolojik sağlıkları olumsuz yönde etkilenmeye başlayacaktır. Bununla birlikte, iklim değişikliği, çevresel sorunları ve yaşam tarzı değişikliklerini de beraberinde getirmektedir. Doğal felaketler, ekosistem zararları gibi olaylar, bireylerin çevresel sorunlara karşı duyarlı olmalarına ve bu durumların psikolojilerini etkilemesine neden olmaktadır. Aynı zamanda, sahip oldukları yaşam tarzlarını iklim değişikliği sebebiyle kısıtlandırmaları veya değiştirmeleri de oldukça kaygı ve stres yaratan bir etkendir" dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİNİ FARK ETMEK İÇİN HANGİ İŞARETLERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Üzüntü ve Çaresizlik: İklim değişikliğiyle ilgili sorunlar karşısında sürekli üzgün hissetme ve geleceğe dair umutsuzluk duyguları, stres düzeyinde artış, endişe veya depresyon gibi duygusal değişikliklere sahip olabilirsiniz.

Fiziksel Belirtiler: İklim değişikliğiyle ilgili düşünceler nedeniyle uyku düzeninizde bozulmalar, baş ağrıları, mide rahatsızlıkları gibi stresin fiziksel belirtileri, enerji kaybı ve genel bir halsizlik durumu başlamış olabilir.

Sosyal İzolasyon: İklim değişikliğiyle ilgili endişeler, insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyerek sosyal izolasyona yol açan temel bir sebeptir. İklim kaygısı nedeniyle çevrenizle bağlantı kurmaktan kaçınma veya sosyal etkileşimde azalma gözlemliyorsanız bu maddeye dikkat etmenizde fayda vardır.

Konsantrasyon Zorlukları: İklim değişikliğiyle ilgili düşüncelerinizin, günlük görevlerinize odaklanmanızı zorlaştırabilir.

Doğayla Bağlantıda Azalma: Doğal çevre ile bağlantıda bir azalma veya doğal alanlara olan ilginizi kaybetmiş olabilirsiniz.

İklimle İlgili Obsesyon: Sürekli iklim değişikliği konusunu düşünüyor ve bu konuda sürekli endişe duyuyor olabilirsiniz.

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