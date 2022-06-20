İki bardak süt reflüyü engelliyor

Uzmanlar, reflü hastalığından korunmak için düzenli olarak süt içilmesini önerdi.İSTANBUL (İGFA) - Reflü hastalığı, Türkiye’deki genel nüfusun yüzde 3’ünü etkilemekle beraber yaşam kalitesinde azalma, beslenme veya uyku problemi, kronik solunum hastalığı, kanama, apne ve hatta gelişim geriliği gibi sorunlara neden oluyor.

Obezite ve düzensiz beslenmeyi reflünün arkasındaki en büyük nedenlerden biri olarak gösteren uzmanlar, günde iki bardak süt içerek sağlanan dengeli beslenme ile ileriki yaşlarda reflüye yakalanma riskinin minimuma indirileceğini belirtiyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, son yıllarda mide enfeksiyonu ve reflü hastalığı arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı araştırmalar olduğunu kaydetti.

Araştırma sonuçlarında süt tüketiminin, midedeki enfeksiyonun aktivitesini azalttığı, mide mukozasını da düzenleyerek hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasını engellediği belirtildiğini kaydeden İnanç, "Yapılan bir çalışmada sütün midede koruyucu bir faktör olan müsin üretimini arttırarak mide hasarına karşı koruyucu bir etki gösterdiği görülmüştür. Bir başka araştırmada fermente süt ürünlerinin içerdikleri faydalı mikroorganizmalar sayesinde reflü semptomlarının sıklığında azalma görüldüğü saptanmıştır” denildi.

İnanç, araştırma sonuçları dikkate alındığında reflü problemi olan kişilerin, ilk önce az miktarlardan başlayıp daha sonrasında miktarı artırarak süt içmelerinin reflü bulgularının geçmesinde veya azalmasında yararlı olacağını kaydetti..