İhtiyaç sahiplerine 7/24 evde hizmet

Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik verdiği ücretsiz evde kişisel bakım hizmetlerini ara vermeden sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile 2016 yılında başladığı ve büyük ilgi gören ‘Sevgi Eli Uzatıyoruz’ uygulamasını gerekli tüm tedbirleri alarak sürdürüyor. Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personelleri, vatandaşların evlerine giderek saç kesimi ve bakımı, tırnak ve cilt bakımı, banyo hizmetlerini ücretsiz olarak veriyor.

Yaşlı, hasta ve engelli yakını olan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamlı hizmetinin kendileri için büyük kolaylık olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibine teşekkür ettiler. Başkan Büyükerşen ise her yıl binlerce kişiye bu hizmetlerin ücretsiz olarak verildiğini ve sosyal sorumluluk anlayışı ile bu uygulamaların 2023 yılında da devam edeceğini ifade etti.

Hizmetin yaş ve cinsiyet ayırmaksızın tüm ihtiyaç sahiplerine verildiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların 0530 915 03 54 numaralı telefonu arayarak hizmetler hakkında bilgi alabileceğini belirttiler.