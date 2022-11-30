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Ihlamur tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

SAĞLIK 30.11.2022, 17:30
Ihlamur tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Ihlamur çayının kaliteli ürünlerden hazırlanmasının sağlık açısından önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Sezik, açık halde satılan ıhlamurun zararlı maddeler taşıyabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ihlamur çayı, soğuk algınlığı, öksürük  gibi hastalıklarda geleneksel olarak hastayı rahatlatma amacıyla uzun yıllardır kullanılıyor.

Yapısında bulunan müsilaj, flavonoitler, antosiyanidinler ve uçucu yağ dolayısıyla insan sağlığı üzerinde büyük faydaları olan ıhlamur, bu özellikleri nedeniyle en çok tercih edilen bitkisel çayların başında geliyor.

Ancak denetimden uzak ve açıkta satılan ıhlamur çeşitlerinin tüketilmesi, çiçeğe bulaşabilecek zararlı maddeler nedeniyle çeşitli riskler taşımaktadır.

SAĞLIKLI BİR GÜN İÇİN 4 BARDAK IHLAMUR YETERLİ

Prof. Dr. Ekrem Sezik, ıhlamur ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda bazı uyarılarda bulundu.

Türkiye’de kullanılan ıhlamurların yabani ıhlamur ağaçlarından toplanarak kurutulan çiçeklerden sağlandığını belirten Prof. Dr. Ekrem Sezik, “Avrupa İlaç Kurumu, ıhlamurun geleneksel olarak uzun süredir kullanılmasından dolayı, soğuk algınlığının ve stresin belirtilerini hafifletici olarak kullanılabileceğini kabul etmiştir.Halen soğuk algınlığının belirtilerini azaltıcı, ter verici ve hastayı rahatlatıcı etkileri için kullanılmaktadır. Belirtiler başlar başlamaz kullanılırsa daha iyi etki sağlanır.Son yıllarda yapılan bir klinik çalışmada, 40-50 derecedeki 500 ml suya iki poşet ıhlamur konmuş, hastaların 10 dakika ıhlamur buharları ile buğu yapması sağlanmış ve ıhlamur buğusunun hastalarda terletici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kuru öksürükte de kullanılmasının yararlı olduğu belirtilmektedir.Soğuk algınlığında günde 4 kupa ıhlamur içilmesi yeterli olmaktadır. Ihlamur çay ve buğusunun soğuk algınlığının etkilerini azaltmada birlikte kullanılmasında yarar bulunmaktadır" diye konuştu.

DEMLENDİKTEN 5 DAKİKA SONRA İÇİLMELİ

Özellikle kış aylarında çok sık tercih edilen ıhlamurun nasıl tüketilmesi gerektiğine ilişkin de bilgi veren Sezik, “2 gram kadar ıhlamur   porselen veya cam bir demliğe konur, üzerine 1 su bardağı kaynamaya yakın sıcaklıktaki (80° C) su ilâve edilip 5 dakika çay gibi demlenir, süzülür ve içilir. Daha kolay ve kullanılışlı bir yol ise: 1 poşet ıhlamur kupaya konur üzerine kaynamaya yakın sıcaklıktaki su ilâve edilir, 3-5  dakika kadar bekletilip içilir.  Kupanın üzeri taşıdığı uçucu yağın kaybolmasını önlemek için kapatılmalı, yapısında bulunan müsilajı poşetten tamamen çıkarmak için de poşet sıkılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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