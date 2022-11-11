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HPV aşısı ücretsiz yapılmalı

SAĞLIK 11.11.2022, 15:27
HPV aşısı ücretsiz yapılmalı

Bursa Tabip Odası'nın eğitimleri kapsamında HPV ve HPV Bağlantılı Kadın Kanserleri konulu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Mehmet Bayrak, HPV aşısının ücretsiz olarak yapılması gerektiğini belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi (STE) etkinlikleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen STE etkinliğinde, “HPV ve HPV Bağlantılı Kadın Kanserleri” konusu masaya yatırıldı.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bayrak’ın konuşmacı olarak konuk olduğu etkinlik, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde bulunan Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. HPV virüsünün, başta rahim ağzı kanseri olmak üzere, genital bölgelerde gelişen pek çok kanser türünün esas sorumlu faktörü olduğunu belirten Doç. Dr. Bayrak, iki yüz tip HPV virüsünün, 15’inin kanser için risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Oluşan kanserlerin çoğunluğundan HPV Tip 16 ve Tip 18’in önemli rol oynadığını belirten Mehmet Bayrak, söz konusu virüsün genital siğillere de sebep olduğunu, ancak buna sebep olan HPV virüslerinin Tip 6 ve Tip 11 gibi kanser riski oluşturmadığının da altını çizdi. 2007 yılından beri yukarıda bahsettiği HPV virüslerine karşı etkili aşıların yapıldığını da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Bayrak, aşının en çok 9-14 yaş arası çocuklara uygulandığında maksimum fayda sağlandığını belirtti.

TESTLER SAYESİNDE VAKALAR AZALIYOR

Doç. Dr. Mehmet Bayrak, HPV aşısının 26 yaşına kadar uygulanmasının daha etkili sonuçlar gösterdiğini belirttiği sunumunda, daha ileri yaşlardaki, HPV virüsü temas etmiş kadınlarda, tedavi edici olmasa da hastalığın tekrarlanma riskini azalttığını söyledi. 

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bayrak, Türkiye’de Kanser Tarama Merkezi (KETEM) birimlerinde 30-65 yaş arası kadınlarda 5 yılda bir ücretsiz HPV ve Smear testi yapıldığını, HPV aşısı yapılsa bile bu testlerin yapılmaya devam edilmesini gerektiğinin de altını çizdi.

HPV AŞISI ÜCRETSİZ OLMALI

Dünyada HPV’nin 9 tipinde etkili olan Nanovalant aşının Türkiye’de henüz ruhsatlandırılmadığını, bunu yerine HPV’nin 4 tipinde etkili olan Kuadrivalan HPV aşısının bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Bayrak, söz konusu kanserin ortasına çıkmasına neden olan lezyonların tedavisi ile kanser ortaya çıktıktan sonra tedavisi için harcanan maddi yük ve yarattığı manevi tahribat göz önüne alındığında HPV aşısının ücretsiz aşı programına alınmasının daha etkin bir yaklaşım olacağını vurguladı.

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