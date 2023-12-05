HIV AIDS hastalığı Türkiye'de artış mı gösteriyor?

HIV AIDS Saha Koordinatörü Gülizar Bilge Günlü, "Maalesef ülkemizde dünya ortalaması üstünde HIV vaka artışı var. Biz bu vaka artışına ‘dur’ demek istiyoruz." dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği iş birliğiyle “1 Aralık Dünya AIDS Günü” nedeniyle vatandaşları AIDS konusunda bilinçlendirmek amacıyla Kızılay Metro İstasyonu’nda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği üyelerinin katıldığı farkındalık etkinliğinde stant kurularak vatandaşlara cinsel yolla bulaşan hastalıklar çerçevesinde HIV ve AIDS ile mücadele yolları anlatıldı.

Toplumda sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için faaliyetlerine devam ettiklerini belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, “Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak halk sağlığı alanında farkındalık çalışmalarına ve eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği HIV AIDS Saha Koordinatörü Gülizar Bilge Günlü erken tanı ve buna bağlı olarak erken tedavinin her hastalıkta olduğu gibi HIV enfeksiyonunun tedavisinde çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu çalışmada topluma HIV AIDS’in ne olduğunu, nasıl aktarıldığını ve hastalık hakkında bilgi veriyoruz. Maalesef ülkemizde dünya ortalaması üstünde HIV vaka artışı var. Biz bu vaka artışına ‘dur’ demek istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalar yürütüyoruz.”