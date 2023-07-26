Hipertimi ateş ile karıştırılmamalı... Sıcak çarpmasına dikkat!

Aşırı sıcaklar ile gündeme gelen Hipertermi veya ısı hastalığı, anormal derecede yüksek bir vücut sıcaklığı olup, hiperterminin ateş ile karıştırılmaması yönünde Prof. Dr. Ali Osman Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Hipertermi genellikle sıcak, nemli koşullarda aşırı zorlamanın sonucu olup, 2004 ile 2018 arasında, ABD'de her yıl ortalama 702 ısıya bağlı ölüm meydana geldi.

Burada önemli olan; hipertermi hastalığının ateşle aynı şey olmadığıdır.

Bu konuda İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Hipertermiye sahip olduğunuzda vücut ısınız, hipotalamusunuz (beyninizin birçok vücut fonksiyonunu kontrol eden kısmı) tarafından kontrol edilen belirli bir "ayar noktasının" üzerine çıktığını kaydeden Prof. Dr. Yıldırım, "Ancak ateşiniz olduğunda, hipotalamusunuz aslında vücudunuzun ayar noktası sıcaklığını yükseltir. Vücut sıcaklığındaki bu kasıtlı artış, vücudunuzun bir hastalık veya enfeksiyonla savaşma girişimidir" dedi.

Hiperterminin belirtileri konusunda bilgiler de veren Yıldırım, "Isı krampları tipik olarak ayaklarınızda, baldırlarınızda, uyluklarınızda, ellerinizde veya kollarınızda ani kas spazmlarına neden olur. Kramplar ağrılı veya gergin olabilir. Kramp geçtikten sonra kaslarınız ağrıyabilir. Sıcak çarpması belirtileri genellikle sıcak bitkinliğine benzer olabilir. Sıcak çarpması olan kişilerde şok gelişebilir, komaya girebilir, organ yetmezliği yaşayabilir veya ölebilir. Sıcak çarpması belirtileri yaşarsanız, derhal tıbbi yardım alınmalıdır" uyarısında bulundu.

"İşiniz veya spor nedeniyle sıcakta aktiviteler yapmanız gerekiyorsa, vücudunuzun yavaş yavaş sıcağa alışmasını sağlayın" diyen Prof. Dr. Yıldırım, "Gerçekten zor işleri yapmanız gerekmeden yaklaşık iki hafta önce hafif işler yapmaya veya egzersiz yapmaya başlayın. Ardından, vücudunuzun yüksek sıcaklıklara dayanma yeteneğini kademeli olarak geliştirin. Mümkünse, işi daha serin olabileceği sabahın erken saatlerinde yapmayı planlayın. Sabah 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kapalı alanlarda olmaya çalışmak gereklidir. Bebekler, yaşlılar, sporcular ve zorlu dış mekan meslekleri olan kişiler hipertermi için en yüksek risk altındadır. Isı hastalığı olan kişiler vücut sıcaklıklarını hemen düşürmelidir. Sıcak çarpmasının ilk belirtilerinde hemen 112 aranmalıdır" diye konuştu.