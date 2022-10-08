Havalar soğuyunca SPA'ya ilgi arttı

Havaların soğumasıyla SPA merkezlerine ilgi arttı. Ağrıları rahatlatan, kan dolaşımını hızlandıran, cildi güzelleştiren ve eklem rahatsızlıklarını gideren SPA uygulamarıyla kışa zinde bir başlangıç yapmak mümkün. Bu konuda Türkiye'de birçok seçenek bulunsa da SPA seçiminde dikkatli olunması gerekiyor.İSTANBUL ( İGFA) - SPA merkezlerinin yıl boyu misafirlerini ağırladığını aktaran Sanitas SPA Kurucu Ortağı Dr. Şebnem Akman Balta "Ağrıları rahatlatan, kan dolaşımını hızlandıran, cildi güzelleştiren ve eklem rahatsızlıklarını gideren SPA'nın faydaları saymakla bitmiyor. Dört mevsim misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ancak havaların soğumasıyla SPA merkezlerine ilgi daha da artıyor" dedi.

Her yere güvenmeyin

Pandemide sağlığa gösterilen özen arttıkça SPA merkezlerinin sayısının da yükseldiğini kaydeden Balta, bu nedenle SPA seçiminin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Balta, dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

- Bazı merkezler birkaç uzak doğulu çalışan getirerek masaj hizmeti verdiklerini belirtiyorlar. Öncelikle çalışanlar minimum 608 saatlik sertifikaya sahip olması gerekiyor. Yurt dışından geliyorsa diploması olması lazım.

- Çalışanlar hizmetler konusunda donanımlı olmalı. Öyle ki bazı merkezler, gelen tüm müşterilerine farklı masaj türleri sıralamalarına rağmen aynı masajları yapıyorlar. Halbuki her masajın birçok farklı detayı var.

- SPA işletmelerinde operasyonel bilgi ve tüm kalite standartlarının oluşturulması çok önemlidir. Ben yüksek lisans tezimi SPA ergonomisi üzerine yaptım. Ergonomide, personelin bir mekânda fazla eğimi, duruş bozukluğu yaşamasına sebep olur, bu da masaj kalitesini düşürür. Terapist bir gün içinde üç masajdan sonra yorulur, verimliliği azalır, hatta sakatlanmasına ve iş kazalarına neden olabilir.

- SPA hizmetleri öncesinde müşterinin rahatsızlıklarının öğrenilmeli. Kişinin bir hastalığı var mı, verilen hizmet sonrasında bir soruna neden olabilir mi diye hastayla konuşulmalı. Aksi takdirde işinin uzmanı olmayan kişilerden alınan hizmetler sonucunda verdiğiniz paranın karşılığını alamadığınız gibi rahatlamak isterken ağrı sahibi bile olabilirsiniz. Kalite standartlarının uygulanmadığı merkezlerde kişilerin sakatlanması gibi istenmeyen sonuçlar ve iş kazaları riski vardır.

- Evde alınan bakımlar da güvenilir SPA merkezleri ve terapistler üzerinden yapılmalı. Aldığınız hizmetlerin, devlete de katkı sağlayacağından emin olmalısınız. Hem terapistin uzmanlığına hem de arkasında bir kurumsal şirket olduğuna güvenerek evde bakım alınmalıdır.