Hataylılara ücretsiz fizik tedavi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, depremin ardından zorlu koşullarda olan vatandaşların daha sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri, beden ve ruh sağlığının iyileştirilmesi için ücretsiz sağlık hizmetleri veriyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde halk sağlığı programları ile Hataylıların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan uzman fizyoterapistler, konteynerkentlerde randevu alan hastaları evlerinde ziyaret ederek tedavilerini yapıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi kadınlara da hijyen paketi hediye ediliyor.

Fizik tedavi uygulamalarında tens cihazı, kum torbası, dambıl ve kinezyo bantlar kullanılırken tedavi sonrası gerekli bilgilendirmeler yapılarak hasta yakınları da bilinçlendiriliyor.

Her yaş grubundan hastaya verilen bu hizmet sayesinde vatandaşlar hem sağlığına kavuşuyor hem de ailelerin yükü hafifliyor.

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 153 ve 444 06 12 numaraları arayarak randevu oluşturabilir.