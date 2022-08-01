Hamilelik sonrası yeni trend anne estetiği

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, doğum sonrası kadınların en büyük sıkıntılarından biri olan sarkan karın bölgesinin ‘anne estetiği’ yöntemiyle kolayca sıkılaştığını söyledi.BURSA (İGFA) - Hamilelik sürecinin ardından bebeklerini kucağına alma mutluluğu yaşayan annelerin en büyük sorunlarından biri ise sarkan karınları oluyor. Zaman içinde kolay toparlanmayan karın bölgesinin kadınlar için artık problem olmaktan çıktığını söyleyen Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, son yılların en çok tercih edilen yöntemlerinden olan ‘anne estetiği’ hakkında bilgi verdi.

ERKEKLER DE TERCİH EDİYOR...

‘Abdominoplasti’ olarak da adlandırılan karın germe ameliyatına; doğum yaptıktan sonra bu sorunu yaşayanlar kadar diyet ve spor yapmalarına rağmen sarkmadan kurtulamayan erkeklerin de başvurduğunu hatırlatan Dr. Ömer Mutlu, bu operasyonla kişinin en kısa yoldan düz bir karına kavuşmasının sağlandığını belirtti. Mutlu, “Karın duvarı zarları üzerinde yerleştirilen toplayıcı dikişler sayesinde gevşemiş olan karın kasları sıkılaştırılır ve eski sertliğine kavuşturulur. Ameliyat sonucundaki kesiler estetik dikiş ile dikilerek hoş görünmeyen izlerin oluşumu önlenir. Böylece karın sarkması, gevşeklik ve çatlak görünümlü deri problemleri yok edilir” dedi.

İYİLEŞME SÜRECİ 10 GÜN

Daha sıkı bir karın ve fit görünüme sahip olmak isteyen kişiler için uygulanan yöntemin ardından kişinin 2-3 gün içinde günlük yaşantısına geri döndüğünü dile getiren Op. Dr. Ömer Mutlu, iyileşme sürecinin ise 10 gün gibi bir zaman dilimini bulduğunu söyledi. Bu konuda da bilgi veren Mutlu, “Karın germe ameliyatı sonrasında hastalara genellikle özel bir korse giymeleri önerilir. 1 ay boyunca sürekli olarak giyilen bu korse, karın bölgesinin istenilen forma ulaşmasına yardımcı olarak ameliyat başarısını arttırır. Eğer ağır bir işte çalışmıyorsanız ortalama koşullarda yaklaşık 3 hafta içerisinde iş yaşamınıza geri dönebilirsiniz” diye konuştu.