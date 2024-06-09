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Hamilelere yazı sağlıklı geçirme tavsiyeleri

Yaz dönemine denk gelen hamilelik süreci bazı zorlukları da beraberinde getiriyor Hamilelerin sıcak ve nemli havalara karşı önlem alması ve bilinçli olması gerekiyor

SAĞLIK 09.06.2024, 14:25
Hamilelere yazı sağlıklı geçirme tavsiyeleri

Yaz dönemine denk gelen hamilelik süreci bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Hamilelerin sıcak ve nemli havalara karşı önlem alması ve bilinçli olması gerekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Özellikle su ve mineral kaybının yüksek olduğu sıcak günlerde sıvı alımı, hafif beslenme tarzı ve uygun saatlerde egzersiz önemli” uyarısında bulundu.

Hamilelikte kilo artışıyla birlikte gelen hareketsizlik, bebeği aç bırakmama düşüncesiyle yapılan beslenme hataları ve yeterli miktarda su içmeyi ihmal etme gibi faktörlerin sıcak havalarda daha ciddi sorunlar yaratabildiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Eğer hamile kadının vücut ısısı 38.5-39 derece olursa dehidratasyon yani susuz kalma ve sıcak çarpması gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Sıvı kaybı, ‘Braxton Hicks’ denilen kasılmaların da nedeni. Bu nedenle özenli ve bilinçli bir yaz hamileliğiyle sıcağın olumsuz etkilerinden hem hamilelerin hem de doğacak bebeklerin korunması mümkün” dedi.

Dr. Meltem Çam, yaz sıcaklarında hamilelerin bu süreci daha sağlıklı ve konforlu atlatmaları için şu önerilerde bulundu:

KIYAFET Pamuklu, hafif, ince ve özellikle açık renkli kıyafetler seçilmeli. Dışarı çıkarken güneş gözlüğü kullanılmalı. Rahat ve terletmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Uzun süre ayakta durulmamalı ve otururken ayaklar hafif yükseltilmeli.

BESLENME Hafif, yağsız ve sebze ağırlıklı beslenilmeli. Aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalı ve bol su tüketilmeli. Kişinin alması gereken günlük su miktarı kayba göre ayarlanmalı. Özellikle dış mekanlarda sıvı kaybı artacağı için böyle durumlarda saatte en az 1 bardak su içmeye özen gösterilmeli.

SERİNLEME Soğuk suda vücut dinlendirilmeli. Bu önlem gün içinde fazla terlemenin önüne geçer. Ayrıca aşırı terlemenin sıcak havalarda mantar enfeksiyonlarına yol açabildiği de unutulmamalı.

TATİL Tatile çıkmadan önce anne adayının tüm rutin sağlık kontrolleri tamamlanmalı. Tatilde dikkat edilecekler konusunda da mutlaka doktora danışılmalı.

EGZERSİZ Egzersiz için sabahın erken saatleri veya akşam saatleri tercih edilmeli. Yüzme, hamileler için en iyi aktivitelerden biri bu yüzden fırsat buldukça yüzmeye çalışılmalı.

GÜNEŞ Direkt güneş ışınlarından kaçınmak önemli. Öğle saatlerinde uzun süreler dışarıda vakit geçirilmemeli ve dışarı çıkarken en az 30 faktörlü güneş koruyucusu kullanılmalı.

Tüm bu önlemler çoğul gebeliklerde de geçerli. Annenin yükü çoğul gebeliklerde daha fazla olacağı için tüm bu önerilere daha dikkatli ve özenle uyulmalı.

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