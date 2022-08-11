Güneş yanığında yapılmaması gerekenler

Yaz tatilinde yaşanan en büyük cilt sorunlarından biri olan güneş yanığıyla ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, yanan bölgeye yoğurt, sirke ve farklı bitkisel yağlar sürülmesinin yarardan çok sağlığa zarar verdiğini hatırlattı.BURSA (İGFA) - Sıcak yaz günlerinde kendini kumsallara atan tatilcilerin en büyük sorunlarından biri güneş yanıkları.

Özellikle açık renk tene sahip olanların daha fazla etkilendiği güneş yanığı tedavisinde doğru bilinen yanlışları hatırlatan Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, akla ilk gelen yöntemler olan yanık bölgeye yoğurt, sirke sürmenin büyük bir hata olduğunu açıkladı. Sezgin, bu durumun sağlığı daha da olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

YOĞURT SÜRMEYİN!

Güneş yanığı belirtisinin genellikle her hareketle acı veren, kızarmış bir cilt olduğunu hatırlatan Sezgin, ciddi yanıklarda ise ciltte içi sıvı dolu kabarcıkların oluşabileceğini söyledi. Bu gibi durumlarda cilde yoğurt, sirke sürmenin doğru olmadığını ifade eden Sezgin, “Cilde sirke sürmek de faydadan çok zarar getirecek bir uygulama olduğundan, asla yapılmaması gereken bir uygulamadır” dedi.

SOĞUK HAVLU KULLANIN

Güneş yanığı durumunda, cildin yeterince soğutulmasının önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, cilde soğuk tatbikinin acıyı hafifletip iltihabı önleyeceğini sözlerine ekledi. Sezgin, “Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır. Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Ek olarak bol sıvı alımı önemlidir; çünkü güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur” dedi.