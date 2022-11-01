Gülümseyin, hastanedesiniz!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde hizmete açtığı modern sağlık merkezi özel bir hastaneyi aratmayan donanımı ve hizmetiyle halkın takdirini topluyor.ANTALYA (İGFA) - Merkezde diş tedavisi, evde sağlık, psikolojik destek ve sünnet hizmetleriyle vatandaşa sağlık hizmeti sunuluyor. Üstelik tüm bu hizmetler tamamen ücretsiz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın daha rahat sağlık hizmeti alabilmesi için Kepez ilçesinde modern bir sağlık merkezi kurdu. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezinde, ağız ve diş sağlığı konusunda tanı ve tedavi işlemleri, psikolog desteği, evde sağlık ve sünnet hizmetleri vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Merkez içerisinde panoramik röntgen cihazı, bebek bakım ve oyun odası da bulunuyor.

Çocuk Ve Yetişkinlere Ücretsiz Diş Tedavisi

Merkez bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 7-14 yaş arası çocuklar ile yetişkinlere yönelik ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi tedaviler sosyal güvence aranmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 7 yaş ve üstü çocuklar ile yetişkin hastalar randevu alarak poliklinikte diş tedavilerini yaptırabiliyor. Poliklinikte 2019 yılından itibaren 34 bin 377 hasta ağırlanırken, 77 bin 911 sağlık işlemi yapıldı.

Sünnet Hizmeti Bir İlk

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezindeki sünnet kliniği de çocuklara ücretsiz sünnet hizmeti veriyor. Ücretsiz sünnet hizmeti Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. 2021

Kasım ayında başlayan sünnet hizmetinden bugüne kadar 609 çocuk yararlandı. 0-3 ve 6-12 yaş arasındaki çocukların ücretsiz sünnet yapıldığı merkezden aileler de çok memnun.

Vatandaşa Evinde Sağlık Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi bünyesindeki Evde Sağlık Birimi, engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan vatandaşların yanında oluyor. Doktor, hemşire, fizyoterapist, bakım personeli tarafından evlerinde ziyaret edilen hastalar, kendini yalnız hissetmiyor. Enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü ve diş muayeneleri gerçekleştirilen, evleri temizlenen ve öz bakımı yapılan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, nakil ambulansı ile hastaneye götürülüyor.

Psikolog Hizmeti

Sağlık Merkezi’nde vatandaşlara psikolog hizmeti de sunuluyor. 7 yaştan itibaren çocuk, ergen ve yetişkin bireylere sınav kaygısı, aile içi iletişim problemleri, akran ilişkileri, ergenlik problemleri gibi konularda destek veriliyor. Ayrıca sünnet ve diş tedavisi için gelen ve kaygıları olan çocuk veya yetişkinlere de destek olunuyor.