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Gözlük temizliğinde 6 ipucu

SAĞLIK 12.11.2023, 18:11
Gözlük temizliğinde 6 ipucu

Modanın ayrılmaz bir parçası haline gelen gözlüklerin temizliği, göz sağlığı için oldukça önem arz ediyor. Görüş yeteneğimizi koruyan gözlükleri temiz tutmak ve doğru şekilde muhafaza etmek gerekiyor. Uzmanından gözlük temizliği ve muhafaza edilmesine dair önemli ipuçları...İSTANBUL (İGFA) - Gözlüklerin hem net bir görüşe sahip olması hem de uzun ömürlü olmalarını sağlamak için doğru bakımı ve temizliği yapmanın kritik öneme sahip olduğunu belirten optik uzmanları, gözlüklerin kırılıp çizilmesini önlemek açısından doğru temizleme ve saklama yöntemlerini kullanarak bakım yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Uzmanlar, gözlük temizliği ve gözlüğün muhafaza edilmesine dair dikkat edilmesi gereken 6 önemli ipucunu şöyle sıraladı:

1. Özel lens temizleme spreyleri ve mikrofiber bez kullanın. Gözlük camlarını temizlerken sert kimyasallar veya alkollerden kaçınmak gerekiyor. Özel lens temizleme spreyleri ve yumuşak mikrofiber bez kullanılmalı. Kağıt havlu veya diğer sert malzemeler gözlük camında çiziklere neden olduğu için tercih edilmemeli.

2. Su ve hafif sabun ile sık temizlik yapın. Ter, yağ ve kir camlarda birikebilir ve görüşü bozabilir. Gözlükler çok kirliyse, ılık su ve hafif bulaşık sabunu kullanarak camları yıkanabilir. Durulanıp mikrofiber bezle kurulandıktan sonra gözlükler düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

3. Çerçeveleri temizlemeyi unutmayın. Gözlük çerçeveleri ve burun pedlerinde zamanla kir ve yağ birikebilir. Bu alanları temizlemeyi unutmayın.

4. Kutu veya kılıfları mutlaka kullanın. Gözlüklerinizi kullanmadığınızda her zaman bir saklama kutusu veya kılıf kullanın. Bu, çizilmelere ve hasara karşı koruma sağlar.

5. Doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Gözlüklerinizi güneş ışığına veya sıcaklığa maruz bırakmaktan kaçının. Uzun süreli güneşe maruz kalmak, camlarda hasara neden olabilir.

6. Çocukların ulaşabileceği yerlerde bulundurmayın. Gözlüklerinizi çocukların erişimine uzak yerlerde muhafaza edin. Çünkü gözlükler onlar için bir oyuncak niteliğinde ve dikkat çekici olabileceğinden bu durum, kırılmalar ve çizilmeler gibi riskli durumlara sebebiyet verebilir.

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