Gözleriniz kızarıyorsa dikkat!

Geçici olduğu düşünerek genellikle önemsenmeyen göz kızarıklığına dikkat çeken Op. Dr. Tuncay Sezgin, tedaviye başvurulmaması halinde sonucun kalıcı görme kayıplarına kadar gittiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, kırmızı göz (göz kızarıklığı) hastalığı hakkında bilgi verdi. Viral etkenler nedeniyle ortaya çıkan kırmızı gözün yanısıra bazı göz kızarıklıklarının daha şiddetli seyredip bulaşıcı olduğunu dile getiren Sezgin, bunun en önemli örneğinin “adenovirus konjonktiviti” salgınları olduğunu hatırlattı.

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Adenovirus nedeniyle gelişen kırmızı göz hastalığının genellikle kreşler, okullar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında hızla yayıldığını ifade eden Op. Dr. Tuncay Sezgin, “Gözlerde oldukça yoğun kızarıklık ve çapaklanma ile seyreden bu hastalık bir hafta, on gün gibi bir süreçten sonra iyileşirken kimi hastalarda tedavi yapılmadığı takdirde ciddi, kalıcı görme bozukluklarına neden olabilir” dedi.

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Hastalığın bulaşmasını engellemenin en pratik yolunun sıklıkla el yımakatan geçtiğini belirten Sezgin kırmızı göz olan olan kişilerle tokalaşıp öpüşmekten kaçınılması geretiğini söyledi. Sezgin, “Bu göz enfeksiyonuna yakalanmış kişilerle, aynı havlu ve makyaj malzemeleri kullanılmamalıdır. Adenovirus enfeksiyonu bazı hastalarda gözün kornea tabakasının da tutulmasına neden olmakta ve görmeyi azaltabilmektedir” diye konuştu.