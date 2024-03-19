Göz torbalarını artık taşımayın
Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, yüze yorgunluk ifadesi veren ve yaşlı gösteren göz torbalarından kurtulmanın yollarını anlattı.BURSA
Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, yüze yorgunluk ifadesi veren ve yaşlı gösteren göz torbalarından kurtulmanın yollarını anlattı.
BURSA (İGFA) - Göz altı torbalarının genellikle yaşlanma ya da genetik faktörler sebebiyle ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Tuncay Sezgin, “Kapak altındaki yağ kesecikleri fıtıklaşarak öne çıkar ve ince deriyi sarkıtır. Bu durum da kişinin yorgun ya da üzgün gibi görünmesine neden olur” dedi.
Bunun dışında uyku problemleri, sık bilgisayar kullanımı, alkol, sigara ve antidepresan kullanımının da bu soruna katkı sağladığını söyleyen Sezgin, göz torbalarından kurtulmanın sanıldığından daha kolay ve pratik olduğunu dile getirdi. Sezgin, “Göz torbalarına cilt kesisi olmadan, kapağın iç kısmından kapalı teknikle müdahala ediyoruz. Bu operasyon yaklaşık 40 dakika sürüyor” şeklinde konuştu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13