Göz torbalarını artık taşımayın

Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, yüze yorgunluk ifadesi veren ve yaşlı gösteren göz torbalarından kurtulmanın yollarını anlattı.

BURSA (İGFA) - Göz altı torbalarının genellikle yaşlanma ya da genetik faktörler sebebiyle ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Tuncay Sezgin, “Kapak altındaki yağ kesecikleri fıtıklaşarak öne çıkar ve ince deriyi sarkıtır. Bu durum da kişinin yorgun ya da üzgün gibi görünmesine neden olur” dedi.

Bunun dışında uyku problemleri, sık bilgisayar kullanımı, alkol, sigara ve antidepresan kullanımının da bu soruna katkı sağladığını söyleyen Sezgin, göz torbalarından kurtulmanın sanıldığından daha kolay ve pratik olduğunu dile getirdi. Sezgin, “Göz torbalarına cilt kesisi olmadan, kapağın iç kısmından kapalı teknikle müdahala ediyoruz. Bu operasyon yaklaşık 40 dakika sürüyor” şeklinde konuştu.