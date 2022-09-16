'Göz tansiyonu'na dikkat! Görme kaybına neden olabilir!

Halk arasında ‘göz tansiyonu’ olarak bilinen glokom hastalığının yıllar içinde yavaşça ilerleyerek göz sinirine ciddi zarar verebildiğini belirten Op. Dr. Bayram Çalışkan, sorununun tedavi edilmediği müddetçe, kişide görme kaybına neden olabileceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Göz tansiyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan NEV Esentepe Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Bayram Çalışkan, rahatsızlığın en önemli körlük nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Çalışkan, glokom hastalığına gözün içerisinde üretilen ve küçük kanalcıklar aracılığıyla gözü terk eden göz içi sıvısının dengesinin bozulmasının neden olduğunu ifade ederek, “Kanalcıklardaki tıkanıklık yüzünden göz içerisinde üretilen sıvı gözü terk edemiyor ve buna bağlı olarak da gözün içerisinde basınç yükseliyor. Yükselen basınç da bir süre sonra görme sinirinin tahribatına neden oluyor” dedi.

Bazı durumlarda görme alanının yavaş daraldığı için kişi tarafından geç dönemde fark edilebildiğini dile getiren Çalışkan, göz içindeki sıvı basıncının göz sinirlerine zarar verebilecek boyuta gelmesiyle ortaya çıkan glokom sorununun, tedavi edilmediği müddetçe kişide görme kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Glokom hastalığının başlangıç döneminde, genel olarak hastanın şikayetleri olmadığını ve belirtilerin önemsenmediğini belirten Çalışkan, “Uzun bir süre sonra görme siniri yıpranıp, durum fark edildiğinde kişide onarılamayacak problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastalıkta erken tanı oldukça önemlidir ve hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

Oldukça yaygın görülen bir rahatsızlık olan glokomun her yaşta ortaya çıkabileceğinin altını çizen Op. Dr. Bayram Çalışkan, kişinin sürecin son aşamalara kadar ilerlemesi durumunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.