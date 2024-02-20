Son Dakika

Göz kapaklarındaki geçmeyen yaralara dikkat!

SAĞLIK 20.02.2024, 09:26
Göz kapaklarındaki geçmeyen yaralara dikkat!

Türk Oftalmoloji Derneği, göz ve göz çevresi tümörleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, göz kapaklarındaki geçmeyen yaralara dikkat edilmesini, bunun göz kanseri olabileceği konusunda uyarıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Oftalmoloji Derneği, göz ve göz çevresinde etkili olan iyi ve kötü huylu tümör gelişimleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, göz kanserinin başlangıçta bir süre belirti olmadan gelişebileceğine dikkat çekti.

 
Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Onkoloji Birim Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen, göz küresi ve çevresinde tıpkı diğer organlarda olduğu gibi iyi ve kötü huylu tümörler görülebildiğini belirterek, “Bu tümörler zamanında tedavi edilmezse kalıcı görme kayıplarına ve hatta hayati tehlikeye yol açabilirler. Bu yüzden bu tür hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önemli.” dedi.

GÖZ KANSERİ BELİRTİSİZ İLERLEYEBİLİR

Prof. Dr. Hülya Gökmen, göz ve göz çevresinde ortaya çıkan tümörlerin, çeşitli göz şikayetlerine sebep olabileceğini, bunlar arasında bulanık görme, görme azalması, şaşılık, çift görme, gözün öne doğru çıkması, kapaklarda şekil bozukluğu gibi pek çok problemin bulunabileceğini aktardı. Gökmen, “Bazen tümörün olduğu gözde öne doğru büyüme olabilir. Ele gelen bir kitle ve şişlik olabilir. Göz ve göz çevresindeki tümörler bu şikayetler ortaya çıkana kadar uzun bir süre bir belirtisiz, bulgu göstermeyen bir dönem geçirebilirler. Göz hekimleri olarak, hastaların rutin kontrolleri ya da gözlük muayenesi sırasında göz kanserini tesadüfen de olsa tespit edebiliyoruz. Bu nedenle, rutin göz kontrollerinde göz tümörü tespit edilen hastalara daha erken bir dönemde tanı konulması, tedavi başarısını artırır. Böylelikle hastada oluşabilecek kalıcı görme hasarları ve hayati tehlike riski en aza inmiş olur.” diye konuştu.

Bu arada Prof. Dr. Hülya Gökmen ayrıca başka bir organında kanser görülen hastalarda, bu hastalığın teşhisinden önce, tedavi sırasında ya da iyileşme süreci sonrasında bir takım göz problemleri yaşanabileceğine dikkati çekerek, göze metastaz ihtimali veya kanserle ilişkili durumlar ortaya çıkabileceğini kaydetti. Gökmen, “Bu tür kanser öyküsü olan hastaların her türlü göz problemlerine daha hassasiyetle yaklaşmaları ve en kısa zamanda bir göz hekimine başvurmaları ya da tedaviyi sürdüren onkolog doktoruna şikayetleriyle ilgili bilgi vermeleri oldukça önemli" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. Arsenal 25 55
3. M.City 24 53
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 24 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 24 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8