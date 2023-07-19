Gönüllü göz hekimlerinden afetzedelere mobil muayene

Türk Oftalmoloji Derneği gezici göz muayene aracı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına başladı. TOD Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran hem muayene aracında hem de sahra hastanesinde göz hastalarını muayene etti.HATAY (İGFA) -Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, 11 ili etkileyen deprem sonrasında afet bölgesindeki destek çalışmalarına ilk günden bu yana devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne konteyner ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne malzeme desteği sağlayan TOD, ayrıca İstanbul ve Adana’da tahliye edilen Cerrahpaşa ve Balcalı Hastanesi’nde görev yapan asistan ve uzman doktorlar başta olmak üzere depremden etkilenen tüm göz hekimlerinin eğitimlerine devam etmesi için destek veriyor.

Türkiye’deki göz doktorlarını temsil eden tek dernek olan Türk Oftalmoloji Derneği’nin Genel Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, gezici göz muayene aracının deprem bölgesinde mobil olarak hizmet vermeye başladığını, yapılacak bağışlar ve desteklerle birlikte araç sayısını artırarak daha fazla noktada göz hastalarına hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Ziya Kapran hem gem gezici muayene aracında hem de sahra hastanesinde depremzede hastaları muayene etti.

GÖNÜLLÜ GÖZ HEKİMLERİ GÖREV YAPACAK

Prof. Dr. Ziya Kapran, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Sahra Hastanesi bahçesinde görev yapacak gezici göz muayene istasyonunda 4 farklı muayene teçhizatı bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Araçta 2 göz hastalıkları uzmanı hekim ve 2 yardımcı personel görev yapacak. Dernek üyesi meslektaşlarım uzun bir gönüllü listesi hazırladı. Burada görev yapmak için gönüllü olan herkese teşekkür ediyorum. Araçta 1 bir hafta boyunca görev yaptıktan sonra arkadaşlarımız yeni ekibe görevi teslim edecekler. TOD olarak amacımız kronik göz hastalığı olanlara, kontrol süresi geçmiş göz tansiyonu hastalarına hizmet vererek görme kaybı yaşanacak hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olmak.”