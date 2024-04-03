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Gezici Sağlık Aracı köy köy dolaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi’nin sağlık ekipleri mahalle mahalle gezerek, vatandaşlara sağlık ulaştırmayı sürdürüyor ‘Gezici Sağlık Aracı’yla, özellikle merkeze uzak mahallere giden ekiplerin bir durağı da Tarsus ilçesine bağlı Ulaş Köyü oldu Uzman doktor, fizyoterapist, diyetisyen ve ilgili sağlık personeli vatandaşları bilgilendirdi

SAĞLIK 03.04.2024, 08:26
Gezici Sağlık Aracı köy köy dolaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi’nin sağlık ekipleri mahalle mahalle gezerek, vatandaşlara sağlık ulaştırmayı sürdürüyor. ‘Gezici Sağlık Aracı’yla, özellikle merkeze uzak mahallere giden ekiplerin bir durağı da Tarsus ilçesine bağlı Ulaş Köyü oldu. Uzman doktor, fizyoterapist, diyetisyen ve ilgili sağlık personeli vatandaşları bilgilendirdi.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir’in sağlık ekibi ilk olarak mahallede yaşayan vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümlerini yaptı. Diyetisyen boy ve kilo kontrolü yaptıktan sonra, yeme ve içme alışkanlıkları ile ilgili sorular sorarak, vatandaşların beslenme düzenlerini iyileştirecek tavsiyelerde bulundu. İhtiyaç duyan mahalle sakinlerine ise fizyoterapist, evde yapabilecekleri egzersizleri gösterdi. Uzman doktor da tansiyonu ve şekeri riskli çıkan vatandaşları bilgilendirerek, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirdi. Vatandaşlara hijyen paketleri de hediye edildi.

Gülsuyu: “Hizmetlerimize memnuniyetle devam ediyoruz” 

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi’nde hemşire olarak görev Veysel Gülsuyu, “Vatandaşlarımızı sağlık açısından bilgilendirmek için şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptık. Fizyoterapist ve diyetisyen arkadaşlarımız da vatandaşlarımızı bilgilendirdiler. Uzman doktorumuz muayenelerini yaptı. Vatandaşlarımıza ayrıca hijyen paketleri de dağıttık. Sağlık açısından bilgilendirmek için, hizmetlerimize memnuniyetle devam ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar, ayaklarına kadar gelen sağlık hizmetinden memnun

Çocuğunun beslenmesiyle ilgili diyetisyenden bilgi aldığını ifade eden Süleyman Akgül, “Çocuğumun kilosu biraz fazlaydı. Diyetisyen gelmiş, o yüzden getirdim. Beslenmesini, kilosunu sordu. Güzel bir hizmet. Halkın ayağına hizmet geliyor. Doktor geliyor. Çocuğumu diyetisyene götürecektim, randevu almaya çalışıyordum. Ayağımıza geldi, daha güzel oldu. Aldığımız bilgilere göre çocuğumuza beslenme düzeni yapacağız” diye konuştu.

Hizmetten çok memnun kaldığını belirten Fatma Genç, “Büyükşehir Belediyesi’nden sağlık ekipleri geldi. Çok memnun olduk, teşekkür ediyoruz. Dizlerime baktılar, şeker ve tansiyon ölçüldü. Tansiyonum yüksek çıktı. Doktorumuz da ilgili uzmana yönlendirdi” ifadelerine yer verdi.

Sıdıka Avcıoğlu ise, “Köyümüze kadar geldiler ve bize hizmet ettiler. Tansiyonumuzu, şekerimizi ölçtüler. Şimdi uzman doktora gideceğiz. Teşekkür ederiz” dedi.

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