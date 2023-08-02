Gerçek organik gıda nasıl anlaşılır?

Tüketici organik ürün seçerken dikkatli olması gerekiyor. Çünkü işlenmiş ürünler, organik ürün adı altında satışa sunulabiliyor. Peki gerçek bal mı yiyoruz, sahte bal mı? Organik tereyağ nasıl anlaşılır? Sorularının cevabı bu haberde…Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Organik yiyecekler, son yıllarda oldukça popülerlik kazandı. Pek çok insan organik gıdanın normal gıdalardan daha güvenli, daha sağlıklı ve daha lezzetli olduğunu düşünüyor.

Tüketicinin organik ürün seçerken dikkatli olması gerekiyor çünkü işlenmiş ürünler, organik ürün adı altında satışa sunulabiliyor.

Gerçek mi, organik mi, sahte mi sorularının cevabı bu haberde…

“SAHTE TEREYAĞI DAMARLARI TIKIYOR”

Organik ürünler satan Agora çarşısı esnafı, “Gerçek tereyağ, dil sıcaklığında eriyor. Kokusundan da anlaşılabiliyor. Rengi ise kış aylarında sarı olur, yaz aylarında beyaz olur. Çok sahte yağlar var içine kimyasal yağ ve sana yağ katıyorlar. Sağlığa zarar veriyor. Damarları tıkama yoluna kadar gidebiliyor. Bizim sattığımız Malakan kaşarı ise 12 kilo sütten yapılır, gezen hayvanlarından sütünden yapıyoruz. İçinde katkı maddesi yok.” dedi.

“GERÇEK BAL 2-3 AY SONRA DONAR”

“Glikoz içeren balın rafta 1 yıl boyunca da kalsa donmadığını belirterek, “Gerçek bal, donan baldır. Gerçek bal 2-3 ay sonra donar. Glikoz içeren bal ise rafta 1 yılda kalsa donmuyor. İnsanlara doğal ürünleri yedirmeyi çok isterim, herhangi bir katkı maddesi ve kimyasal içeren ürünleri iş yerimize sokmuyoruz.” diye ifade etti.