Gençleşmenin yeni yolu İtalyan Kozası

Cilt yaşlanması sürecinde meydana gelen cilt kusurlarının giderilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan İtalyan Kozası hakkında bilgi veren Dr. Özgül Akdemir Erdem; uygulamanın doğal içeriklerden oluştuğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Genç kalmak, genç görünmek, gençleşmek gitgide herkesin hayali olmaktadır. Her geçen gün bu alanda yeni estetik uygulamalar ortaya çıkmaktadır. İşte bu yeniliklerden birisi de İtalyan Kozası...

Yıpranan cildin yenilenmesi, canlandırılması, kollajen ve elastin üretiminin arttırılması, cilt kontürlerinin yeniden düzenlenmesinde kullanılan İtalyan Kozası hakkında merak edilenleri anlatan Dr. Özgül Akdemir Erdem; uygulamanın doğal içerikler içerdiğini, alerjen olmadığını, insan vücudu ile uyumlu biyolojik bir yenileyici olduğunu, yaşlanmaya karşı cildi koruduğunu, İtalyan Kozası’nın aynı zamanda akne izlerinde, cilt tonu düzenlenmesinde, ameliyat sonrası yara izlerinde de kullanıldığını ifade etti. İtalyan Kozası’nı kliniğinde kendisinin oluşturmuş olduğu protokol ile uygulayan Erdem, canlı, sıkı, parlak, sağlıklı bir cilt için ihtiyaca göre 3-4 hafta ara ile 2 ya da 3 seans İtalyan Kozası uygulanmasının faydalı olacağını belirtti.