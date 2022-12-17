Gemlik Devlet Hastanesi'nde bir ilk

Bursa'nın Gemlik Devlet Hastanesi'nde ilk kez beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Güçsüzlük şikâyetiyle Bursa'nın Gemlik Devlet Hastanesi'ne başvuran 72 yaşındaki N.B.’de yapılan tetkik sonucu beyin tümörü tespit edildi. Hasta, Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgür Doğan tarafından yaklaşık 5 saat süren ve başarılı bir şekilde yapılan beyin tümörü ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası hastaları bir süre gözlem altında tuttuklarını belirten Op. Dr. Özgür Doğan, “Acil servise müracaat eden 72 yaşındaki hastamıza yapılan tekliklerde beyin MR’ında 4,5 cm’lik bir tümörün olduğu görüldü. Hastanın tek taraflı kolunda ve bacağında kuvvet kaybı olması nedeniyle acil olarak operasyona aldık. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Bir gece yoğun bakımda kalan hastamız ertesi gün servise çıkarıldı. Hastamız sağlıklı ve takiplerinde herhangi bir sıkıntı yok. Hastanemiz bünyesinde bu ameliyatları yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.