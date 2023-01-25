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Gaziantep'te 165 bine yakın kadının sağlık taraması yapıldı

SAĞLIK 25.01.2023, 15:08
Gaziantep'te 165 bine yakın kadının sağlık taraması yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), kansere karşı verdiği mücadelede kurduğu Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Mobil Mamografi Tarama Aracı ile 164 bin 871 kadının sağlığına temas etti.GAZİANTEP (İGFA) - Kanserde erken teşhis için şehrin merkez, ilçe, kasaba ve köylerinde yaşayan her kadının hayatına dokunan GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kurulan KETEM ve Mobil Mamografi Tarama Aracı sayesinde 2015 yılından bu yana, mamografiden 53 bin 224, smear’den 34 bin 842, gaitada gizli kan taramasından (GGK) 8 bin 749 kadın faydalanırken, kadın sağlığı konusunda verilen eğitimlerden ise 48 bin 33 kadın faydalandı.

Eğitim ve taramalar için 20 bin 23 kadının merkezlere ulaşımı GBB tarafından sağlanırken toplamda 164 bin 871 kadına hizmet verildi.

Tarama aracıyla şehrin her bölgesindeki 40 – 69 yaş aralındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması yapıldı. Meme ve kolon kanseri alanlarında hem tarama testleri yapılıp hem de bilinçlendirme eğitimleri verilmeye devam ederken, sadece 2022 yılında meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve gaitada gizli kan taraması ile 9 bin 303 kişiye kanser taraması yapıldı.  Kadın ve üreme sağlığı eğitimlerinde ise 3 bin 437 kadına ulaşıldı.

KADIN SAĞLIĞI ALANINDA MOBİL MAMOGRAFİ TARAMA ARACI İLE KANSERLE MÜCADELE

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu çalışma ile son 8 yılda mamografide 3 bin 385, smear’da 954 GGK’da 239 olmak üzere toplamda 4 bin 578 kişi üst kuruma sevk edilirken 211 meme, 56 rahim ağzı olmak üzere toplam 270 kadında kanser vakası teşhis edildi.

Kansere karşı mücadelede önemli noktalardan biri olan erken tanı için, şehirde yaşayan 40-69 yaş aralığında bulunan kadınlara meme, 30-65 yaş aralığında bulunan kadınlara rahim ağzı ve 50-70 yaş aralığında bulunan vatandaşlara ise kolon kanserlerinde tarama, teşhis ve gerekse de tedavi olanaklarını artırmaya yönelik faaliyet yürütülüyor.

Kentte yapılan ücretsiz kanser tarama faaliyetlerinin mevcut talebi karşılayamaması ve kadınların mevcut merkezlere ulaşımı konusuna da el atılarak Mobil Mamografi Tarama Aracı’nı devreye sokan GBB, sağlık tesislerine ulaşımı zor olan mahallelerde ve kırsalda da taramalarını sürdürüyor.

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