Forma girmenin teknolojik yolu

Gelişen teknolojiyle birlikte fazla yağ ve selülitlerden kurtularak formda görünmenin artık çok kolay olduğunu açıklayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Aycan Özden Sezgin, ‘Onda’ cihazı uygulamasının mucizevi sonuçlarını anlattı.Tıp teknolojisindeki gelişmeler bir yandan hayatı kolaylaştırırken diğer yandan insan sağlığına olumlu katkılarıyla da yaşam kalitesini arttırıyor. Bu gelişmelerin en hızlı yaşandığı alanlardan biri de estetik ve güzellik... Yakın geçmişe kadar fazla yağlardan kurtulmak ve daha fit görünmek için türlü yöntemnlerin denendiğini belirten Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, ‘Onda’ isimli cihazla artık bunun da çok kolaylaştığını açıkladı.

DİREKT YAĞA ETKİ EDİYOR

‘Onda’nın yeni nesil yağ yakma teknolojisi olduğunu belirten Sezgin, bu yolla bölgesel incelme gerçekleşirken kişinin selülitlerinden de kurtulduğunu belirtti. Uzm. Dr. Sezgin, “Onda deri altındaki yağ dokusuna etki eden mikrodalga sistemidir. Suya değil sadece yağ hücrelerine odaklanır. Derinin üst katmanları yağdan zengin olmadıkları daha yoğunlukla su içerdikleri için mikrodalga ışınları üst deri katmanlarını direkt geçer. Bu katmanlar yağ dokusunun ısınmasına bağlı olarak yüzde 20’lik bir ısınmaya maruz kalır. Bu nedenle hasta derisinde hafif ısınma dışında ağrı yanma hissetmez” dedi.

SIKILAŞMAYA ETKİSİ VAR

Bu teknolojinin yalnızca yağ yakmak için değil karın, bel, iç-dış bacak, kalça, gıdı, göğüs çevresi, dizüstü gibi alanlar için de kullanıldığını dile getiren Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, sellülit ve deri sıkılaştırma etkisinin de göz ardı edilmeyecek derecede yüksek olduğunu söyledi. Cihazın kullanımının herhangi bir olumszuz yan etkiye yol açmadığını belirten Sezgin, “Onda; konforun üst düzeyde olduğu uygulama sayesinde yağlarından, selülitlerinden şikayet eden ya da sıkılaşmayla ilgili sorunları olan kişiler için son dönemde önerdiğimiz ideal bir yöntemdir” şeklinde konuştu. 10-20 günde bir uygulanan işlem etkisini; yaklaşık 4 seanslık sonunda göstermektedir.