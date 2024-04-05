Farkındalık, kanserin üçte birini yok ediyor

Kanser, bütün dünyada görülme oranları giderek artan önemli bir sağlık sorunu. Uzmanlar, kanser vakalarının üçte biri düzenli taramalar sayesinde önlenebildiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelindeki istatistiklere bakıldığında en sık tanı konulan kanserin meme kanseri olduğunu paylaşan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, 2020 Türkiye rakamlarına göre ise en sık görülen kanser türleri erkeklerde; akciğer, prostat, kalın bağırsak, mesane ve mide kanseri. Kadınlarda ise; meme, tiroit, kalın bağırsak, akciğer ve rahim kanseri olduğunu belirterek, Türkiye'de de kanser tanısı alan hasta sayısının dünyadaki rakamlara paralel olarak artmaya devam ettiğini söyledi.

Kanser vakalarının üçte birinin farkındalık ve erken tanıyla önlenebildiğinin ve uygun tedavilerle kanser hastalarının tamamen iyileşebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Yıldırım, tarama programları, virüslerin yol açtığı bazı kanserlere karşı koruyucu aşılama, olumsuz çevresel etkenlerin azaltılması gibi stratejik yaklaşımlarla kansere karşı gardın alınabileceğini söyledi. Tüm bu önlemler için de kanser farkındalığı oluşturarak milyonlarca hayatın kurtarılabildiğini belirten Yıldırım, "Kanserle ilgili toplumu bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği önerisi ile 1956 yılından itibaren her yıl 1-7 Nisan tarihleri arası Kanser Haftası olarak anılıyor. O yüzden bu haftayı toplumsal bilinci yükseltmek için bir fırsat olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

AKCİĞER VE PANKREAS KANSERİ SİNSİ İLERLİYOR

Akciğer ve pankreas kanseri gibi kanser türlerinin hızlı çoğalma özellikleri sebebiyle erken evrelerde gözle görülür pek bir şikâyet oluşturmadığını söyleyen Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Ancak bu tür kanserlerin en büyük ortak nedeni sigaradır. Kanser tehlikesinde en önemli risk faktörü olan tütün kullanımı, küresel olarak her yıl 5 milyon kanser ölümüne sebep oluyor. Son 10 yıldır akciğer kanseri için tarama testi, yaygın olarak kullanılan bir teknoloji. Özellikle uzun süre düzenli sigara içenlerde yıllık olarak yapılan, düşük yoğunluklu bilgisayarlı akciğer tomografisi taraması sayesinde akciğer kanserini erken evrelerde yakalamak mümkün hale geldi. Fakat pankreas kanseri için henüz standart bir erken tarama programı maalesef bulunmuyor. Bu nedenle sağlıklı yaşam gereklerini yerine getirmek, iyi ve dengeli beslenmek, fiziksel olarak aktif olmak, sigara gibi potansiyel kanser yapıcılardan uzak durmak ve rutin kontrolleri aksatmamak kanser ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor” diye konuştu.