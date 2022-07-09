Fahrettin Koca’dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron’a bağlı vakalar Türkiye’de de artış gösteriyor. Bayramda dikkat etmeli. Maskeyi zaruri kılan ortamlar biliniyor” ifadeleriyle maske uyarısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Omicron’a bağlı vakalar Türkiye’de de artış gösteriyor. Bayramda dikkat etmeli. Maskeyi zaruri kılan ortamlar biliniyor. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu ısrarla öneriyoruz. Aşıya bizim verdiğimiz önemi sizler de verin. Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustosta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz” dedi.