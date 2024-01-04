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Evliliğin en önemli şartları iletişim ve empati

SAĞLIK 04.01.2024, 17:15
Evliliğin en önemli şartları iletişim ve empati

Klinik Psikolog Merve Ramazan, mutlu bir evliliğin en önemli şartının iletişim ve empati olduğunu söyleyerek, mutlu bir evliliğin püf noktalarını hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.Zübeyde ÖZLÜ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Evlilik terapisinin, evlilik içi çatışmaları azaltmakta oldukça başarılı bir terapi olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Merve Ramazan, “Çiftlerin ilişki sorunlarının çözümlemesinde ve ilişkilerini güçlendirmesinde yardımcı olan bir psikoterapi türüdür. Bu terapinin amaçları vardı. Bunlar, çiftlerin iletişim becerilerini geliştirmeye, çatışmalarını çözümlemeye, empati yapıp birbirlerini anlamaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir ve bunu hedefler.” dedi.

“EMPATİ YÖNÜNÜZ GÜÇLÜ OLURSA, EVLİLİKTE AZ SORUN YAŞARSINIZ”

Evlilik terapisine hangi durumlarda başvurulabileceği hakkında konuşan söyleyen Klinik Psikolog Merve Ramazan,  “Bu soruya vereceğim cevap çok net. Birlikte aile birliliği kurma kararı verdiğiniz andan itibaren hemen bir evlilik çift terapisi ile beraber çalışmak en sağlıklı durum olacaktır. İletişim ve empati yönlerimizi ne kadar kuvvetlendirirsek, evlilikte o kadar az sorunla karşılaşırız. Ama bunun dışında iletişim sorunları yaşıyorsanız, çatışmalar, cinsel sorunlar, finansal sorunlar, ebeveynlik sorunları, sadakatsiz sorunları ile karşı karşıya kalıyorsanız evlilik terapisine başvuru yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI BİR EVLİLİK İÇİN GÜÇLÜ İLETİŞİM VE EMPATİ ŞART”

Sağlıklı bir evlilik için iletişim ve empati kurabilmenin şart olduğuna değinen Ramazan, şu ifadeleri kullandı:

“Burada en önemli şey güçlü iletişim ve empati kurabilmektir. Sevginizi ve hayranlığınızı eşinize ifade etmelisiniz. Birbirinize saygılı olmalı aynı birbirinize zaman ayırmalısınız. Mutlaka her evlilikte çatışmalar olacaktır ama önemli olan bunları yapıcı bir şekilde çözebilmektir. Hz. Ömer’in çok sevdiğim bir cümlesi var tam da bu konu ile alakalı aslında, “Eşiniz kızgınken siz sakin olun, biriniz ateş iken diğeriniz su olmalı” diyor. Kesinlikle bu sağlıklı bir evliliği özetliyor.”

Hayatımızın ortak alanlarımızı koordineli bir şekilde yürütmemiz gerektiğinin altını çizen Ramazan, “Öncelikle ne kadar ataterkil bir toplumda yaşasak da yaşam şartlarımız eskiye oranla çok farklı. Artık sadece erkekler değil, kadınlar da çalışıp ev giderlerine ortak oluyorlar. Ama gözlemlerime göre birçok ailede yine ev işleri kadınlara kalıyor. Hayatımızın ortak alanlarımızı koordineli bir şekilde yürütmeliyiz. Eşimiz ile iş birliği yaparak ilerlemeliyiz. Erkeklerin evlilikte daha üstün kabul edilmesi, evlilikte eşitlik ve saygının eksikliğine neden olur. Kadınlar güçsüz hissederken, erkeklerin de sorumluluklarından kaçmasına sebebiyet verebilir. Bu da evlilikte çatışmalara neden olur. Sağlıklı bir evlilik için her iki eşin de eşit ve saygılı bir şekilde muamele görmesi önemlidir. Eşler duygularını birbirlerine açıkça ifade etmelidirler. Evlilik için en önemli şey iletişim ve empatidir.” dedi.

“EVLENECEĞİNİZ KİŞİNİN EMPATİ YAPABİLMESİ GEREKİYOR”

Evleneceğimiz kişide dikkat etmemiz gerekenleri sıralayan Klinik psikolog Merve Ramazan, “Evleneceğiniz kişide en çok sizi anlıyor mu? Sizin fikirlerinize önem veriyor mu? Sizin alanlarınıza saygı gösteriyor mu? Bunlar oldukça önemli durumlar. Empati yapabilmesi, merhametli olması da dikkat edilmesi gereken durumlar arasındadır. Eğer gerçekten o kişinin her koşulda sizin yanınızda olacağını düşünüyorsanız kesinlikle bir yola çıkabilirsiniz. Çünkü hayat şartları belli olmuyor. Zaman zaman yükselişler ve alçalışlar yaşanabilir. Bu yüzden her koşulda sizin yanınızdaysa ve sadakatiyle güven veriyorsa bir problem yoktur.” ifadelerini kullandı.

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