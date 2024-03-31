Evde yatan hastalar da oy kullanabilecek

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, evde yatan hastaların oy kullanabilmesi için ambulansların hazır olacağını bildirdi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, evde yatan hastaların oy kullanabilmesi için seferber oldu.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşlarımızın en temel haklarından olan oy kullanma hak ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için seçim günü hastanelerimizde yatan ve evde sağlık kapsamında sağlık hizmeti alan hastalarımızdan hareket etmekte zorlanan hastaların, yatalak, engelli kişilerin oy kullanmalarını kolaylaştırmak ve bu çerçevede vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla, talepte bulunan hastalarımız İl Sağlık Müdürlüğümüzce oy verecekleri merkezlere götürülerek oy kullanmaları sağlanacaktır. Şimdiden Randevu Talepleri oluşturabilir, oy kullanma saatleri süresince hastanelerimiz nakil birimleri ve evde sağlık hizmet birimlerimiz ile koordinasyon merkezimiz açık olacağını hatırlatır, bu kapsamdaki hastalarımız yattıkları veya evde sağlık hizmeti aldıkları hastanelerimize doğrudan başvurabilirler veya iletişim numaralarından talepte bulunabilirler.” denildi.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi

Randevu Talep Numaraları

0 286 213 08 80 - 444 38 33 (444 EV DE)

0 286 212 33 30

0 286 212 99 30