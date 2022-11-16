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Evde Sağlık 5 yaşında

SAĞLIK 16.11.2022, 14:00
Evde Sağlık 5 yaşında

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin "Sağlık Birimi" 5’inci yaşına girdi. 5 yıldır 20.813 kişiye evde sağlık hizmeti veren Büyükşehir’in iyilik melekleri, 8.461 kişinin de hasta naklini yaparak binlerce vatandaşın dertlerine derman oldu.DENİZLİ (İGFA) - “Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak” sloganıyla faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin "Evde Sağlık" birimi 5’inci yaşına girdi. 16 Kasım 2017’den bugüne günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen vatandaşların; tanısı konulmuş sağlık sorunlarının ev ortamında planlanan tedavisinin takibi ve uygulamasını yapan birim 5 yılda 20 bin 813 vatandaşa evde sağlık hizmeti verdi. Doktor muayenesi, enjeksiyon, serum ve pansuman gibi bugüne kadar 20 bin 813 vatandaşa 514 bin 288 kez hizmet veren Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin sağlık birimi tam donanımlı ambulanslarla 8 bin 461 kişinin de hasta naklini gerçekleştirdi.

Evlerden sağlık kuruluşlarına ya da sağlık kuruluşlarından evlere 8 bin 461 kişinin 50 bin 128 kez hasta naklini gerçekleştiren sağlık birimi evde sağlık hizmeti ile beraber toplamda 29 bin 274 vatandaşın imdadına koştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin evde bakım birimi ise günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Evde bakım ve sağlık hizmeti müracaatları ise 0 (258) 377 20 12 numaralı telefondan alınıyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ihtiyaç sahibi vatandaşların zor günlerinde yanlarında olabilmenin çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Denizli’nin 19 ilçesi, 616 mahallesinde çok önemli bir hizmet verdiklerini anlatan Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Denizli’mizde nerede yardıma muhtaç bir hemşehrimiz varsa, nerede bize ihtiyaç varsa onu gidermeye, tüm imkanımızla dertlere derman olabilmeye gayret ediyoruz” dedi. Böylesine önemli bir projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarını tebrik eden Başkan Zolan, "Biz istiyoruz ki, Denizli’de kimse 'ben yalnızım' demesin. Bizim isteğimiz Denizli’de yaşayan herkes mutlu olsun, kapısı çalınmayan, evine gidilmeyen kimse kalmasın" diye konuştu.

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