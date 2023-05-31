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ERÜ hastanelerinden 'MS Günü' açıklaması

SAĞLIK 31.05.2023, 11:15
ERÜ hastanelerinden 'MS Günü' açıklaması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin, 30 Mayıs Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
ERÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin, Multipl Skleroz (MS) Hastalığı hakkında bilgilendirme yaparak, MS tedavisinde son yıllardaki hızlı gelişmeler yaşandığını, tedavilerin etkinliklerinin gün geçtikçe artığını söyledi.

Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin, “MS Hastalığı, beyin ve omurilik olarak tanımlanan merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir otoimmün hastalıktır. Otoimmünitenin hedefi esas olarak sinir hücrelerini koruyan miyelin adı verilen madde olmasına karşın birçok merkezi sinir sistemi yapısı hastalıktan etkilenmektedir. Etkilenen merkezi sinir sistemi yapılarına göre; görme bozukluğu, duyu problemleri, kuvvet kayıpları ve denge sorunları gibi geniş semptomlar görülebilmektedir” diye konuştu.

Doç. Dr. Yetkin, MS hastalığının seyrinde bireyler arasında farklılıkların görülebileceğini, birçok kişide alevlenme ve düzelme dönemleriyle seyreden ataklı MS görülürken daha az sıklıkta ataksız ilerleyici tipin de görüldüğünü dikkat çekti. Kadınlarda erkeklere kıyasla iki veya üç kat fazla görülmekte olduğunu, en çok 20 ve 40 yaş arasındaki bireyleri etkilediğini, Dünya genelinde MS’i olan 2.8 milyon insan bulunduğunu, yaklaşık her 5 dakikada bir kişiye MS tanısının konulduğunu söyledi.  

Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin, hastalığının uluslararası tanı kriterlerine göre konduğunu,  hastalık geçmişinin ve semptomlarının değerlendirilmesi, fizik muayene, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), uyarılmış potansiyel testler ve sıklıkla lomber ponksiyon gibi testlerin kullanılmasıyla tanının belirlendiğini ve hastalık özelliklerine ve bireysel özelliklere göre kişiye özel tedavinin yapıldığını ifade etti.  Doç. Dr. Yetkin, “Tedavide esas amaç, atakların tedavisi, yeni atakların ve fonksiyon kayıplarının engellenmesi amacıyla immün sistemi düzenlenmesi ve semptomların yönetimidir. İmmünmodülatör tedaviler olarak adlandırılan tedaviler hastalığa sebep olan savunma sistemindeki işlev bozukluğunu düzeltmeyi amaçlamaktadır. Uzun süreli uygulanan bu tedavilerin cilt altı veya kas içi enjeksiyon, oral yolla kapsül veya tablet ya da hastane koşullarında yapılan damar içi infüzyon gibi farklı uygulama yolları ve farklı etki mekanizmaları bulunmaktadır” dedi.   

Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin, şunları kaydetti: “MS’li bireylerin multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi, nöroloji uzmanları, fizyoterapistler, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları gibi çeşitli sağlık profesyonellerinin işbirliğini gerektirir. Böyle bir yaklaşım, bireysel tedavi planları oluşturmak, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek ve destek sağlamak için önemli bir rol oynar. Hastalığın erken tanısı ve hastalığa yol açan mekanizmaları düzenleyen immünmodülatör tedavilerin erken dönemde başlanması ile birçok MS’li birey günlük yaşamlarına belirgin işlev kaybı yaşamaksızın devam edebilmektedirler. 30 Mayıs, MS hastalığına ilişkin farkındalığı artırmak için tüm dünyada Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü olarak kutlanmaktadır. Tüm MS’li dostlarımızın ve yakınlarının Dünya MS Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.” 

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