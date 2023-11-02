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Erken teşhisle 'farkında ol'dular!

SAĞLIK 02.11.2023, 10:14
Erken teşhisle 'farkında ol'dular!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından anne şehir katılımcılarına verilen eğitimde kanserde erken teşhisin hastalığın tedavisinde ilk ve en önemli adım olduğu anlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda toplumsal bilincin arttırılması amacıyla özel gereksinimli birey ve ailelerine yönelik ‘’Kanserde Erken Teşhis ve Genel İlkyardım Eğitimi’’ verdi. Anne Şehir katılımcıların da yer aldığı eğitimlerde kanser hastalığı hakkında genel bilgiler, Meme Kanseri ve ilk yardımda yapılması gereken bilgiler yer aldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünün sağlık eğitim birimi tarafından gerçekleşen eğitimlerde Kocaeli’nde bulunan işitme engelli dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen eğitimde yetkililer, işitme ve konuşma kaybı yaşayan vatandaşlarımızın çoğu eğitim, bilgilendirme seminerleri ve benzeri etkinliklerden uzak kaldığını, bu eğitimle de işitme engelli aileleri bilinçlendirmek ve farkındalık ortaya koymak istendiğini belirtti.

ERKEN TEŞHİS TEDAVİDE EN ÖNEMLİ ADIM

Ayrıca Gebze’de yer alan Anne Şehir Merkezi Defne, Körfez ilçesinde yer alan Anne Şehir Merkezi Begonya’da verilen eğitimlerde; “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” ilkesinin önemi vurgulanarak, sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile önlenebileceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel etkenlerin önüne geçilmesi ile kanser yükü daha da aza indirgenmesi ifade edildi. Eğitim hemşireleri tarafından gerçekleşen sunumda bireylerin kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olmalarının gerekliliği, olağan dışı bir değişikliğin fark edilmesi durumunda doktora başvurulması gerektiğinin altı çizildi. Yetkililer; erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adım olduğu belirtildi. Eğitimlerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bahar Astepe de katılımcılara paylaşımda bulundu.

Eğitimde kişilerin bilinçli olarak müdahale edebilmesi için Hemlich (Karına bası - sırta vuru) manevrası, kanamalar, yanık vb. konular hakkında bilgilendirmeler uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimin sonunda vatandaşa katılım belgesi takdim edildi. 

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