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Erkeklerde en çok akciğer, kadınlarda meme kanseri görülüyor

SAĞLIK 03.02.2023, 12:10
Erkeklerde en çok akciğer, kadınlarda meme kanseri görülüyor

Her yıl görülen 19 milyon yeni kanser vakasının yüzde 30-50'sinin önlenebilir olduğunu, kanserle mücadelede en önemli gücün erken teşhis olduğunun altını çizen Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle önemli bilgiler paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2020 verilerine göre Türkiye'de 233 bin vaka tahmin edildiğini, bunun 2040 yılında her yıl için 392 bine çıkacağını öngermektedir.

Türkiye'de kanser ölümleri 2020 yılı için 126 bin civarında olup, 2040 yılında bu rakamın 233 bine çıkması öngörülmektedir.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, “Sağlık Bakanlığı'nın 2018 yılı verilerine göre Türkiye'de ilk beş sırayı erkeklerde akciğer/solunum yolları, prostat, kalın barsak, mesane, mide kanseri; kadınlarda meme, tiroid, kalın barsak, uterus, akciğer/solunum yolları almaktadır. Çocuklarda ise her iki cins birlikte alındığında ilk 5 sırayı lösemi, sinir sistemi tümörleri, lenfomalar, nöroblastoma ve yumuşak doku sarkomları oluşturmaktadır. Aynı sıralama Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı verilerine göre de bildirilmektedir” dedi.

KANSER HER YAŞTA GÖRÜLEN IRK, CİNS, ÜLKE AYRIMI GÖZETMEYEN BİR HASTALIKTIR

“Yaş grupları hastalıklara göre değişmekle birlikte, kanser genel olarak 50'li yaşlardan sonra daha sık görülmektedir” diyen Prof. Dr. Tezer Kutluk kanserin her yaşta görülen, ırk, cins, ülke ayrımı gözetmeyen bir hastalık olduğunun altını çizdi ve çocuklarda daha az görülmekle birlikte, yeni doğan döneminden ergenliğe kadar her dönemde kanser görüldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı verilerine göre 211.000 kişinin kanser tanısı aldığını ifade eden Prof. Dr. Tezer Kutluk, dünyada ve Türkiye'de hastalıklar arasında kanserin ikinci ölüm nedeni olduğuna dikkati çekti.

Kanser ölümlerinin dünyada ve Türkiye'de kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı aldığını söyleyen Prof. Dr. Kutluk, “Ancak ikinci sıraya rağmen kanserden korunma, erken tanı ve etkin tedavi ile bu ölümlerin 3-5 milyon kadarını kısa ve orta vadede önlemenin mümkün, her yıl görülen 19 milyon yeni kanser vakasının yüzde 30-50'sinin önlenebilir olduğunu biliyoruz. Bütün bu sayı ve oranlar bize korunma, tarama, erken tanı ve etkin tedavinin önemini hatırlatıyor” diye konuştu.

İyileşme oranlarının dünya ortalamasının yüzde 42 olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tezer Kutluk, bu oranların üst gelir kategorisindeki ülkelerde yüzde 55 iken, düşük gelir kategorisindeki ülkelerde yüzde 20'lerin altında düştüğüne vurgu yaptı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Kanser taramalarının özellikle 3 kanser türünde toplum tabanlı olarak tavsiye edilmekte olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tezer Kutluk, kanser belirtilerini şöyle sıraladı:

    Genellikle ağrısız, boyutları büyüyebilen olağandışı şişlikler ve/ya kitleler     Uzun süren, kalıcı öksürük, nefes darlığı, yutma güçlüğü     Barsak alışkanlıklarında değişiklikler, (kabızlık, kanama…)     İdrar yapma alışkanlıklarında değişiklikler     Kanamalar: vajen, makat, öksürük     Kısa sürede açıklanamayan kilo kaybı     Tükenmişlik, aşırı yorgunluk ve şiddetli enerji eksikliği     Deride yeni ben çıkması ya da var olan benlerin büyüklüğü, şekli veya renginde değişiklik olması, sızıntı, kabuklanma, kanama olması     Açıklanamayan veya devam eden ağrı veya gelen-giden ağrı     Meme büyüklüğü şeklinde beklenmedik değişiklikler, derideki değişiklikler ve ağrı     Vücutta iyileşmeyen yaralar, ağız ülserleri     Midede kalıcı veya ağrılı yanma ve hazımsızlık     Ağır, sırılsıklam gece terlemeleri

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