Erkek estetiği şakaya gelmez

Ünlü popçular Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in yüzlerindeki değişim üzerine erkeklere yapılan estetik operasyonları değerlendiren Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, söz konusu beyler olduğunda estetik işlemin kadınlara göre daha zor olduğunu, dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - İki ünlü sanatçı Rafet El Roman ve Gökhan Özen, yaptırdıkları estetikle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Gökhan Özen, yanaklarına dolgu yaptırırken, botoksla bambaşka birine dönüşen Rafet El Roman ise karizmasının mahvolduğunu açıkladı. İki ünlü popçunun değişimini değerlendiren Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, erkeklere estetik yapılırken, kadınlara oranla çok daha dikkatli kararlar alınması gerektiğini hatırlattı.

Son dönemde kadınlar kadar erkeklerde de oluşan estetik operasyon talebinin bazı zorlukları da beraberinde getirdiğine değinen Mutlu, erkekler hem daha iyi ve genç görünmek isterken, bunun feminen bir şekilde olmasını istemediklerini söyledi. Mutlu, 'Kadınlar bu konuda daha kararlı. Dolayısıyla kadınlara yapılan başta botoks olmak üzere çeşitli uygulamalarda dozu belirlemek daha kolay. Ancak söz konusu erkekler olduğunda bu dozu daha düşük tutmak gerekiyor. Çünkü erkekler bir yandan iyi görünürken diğer yandan da yüzlerindeki duygu ifadesinin bozulmasını istemiyor. Rafet El Roman ve Gökhan Özen örneğinde yapılan işlemlerin dozu yüksek tutulmuş gibi görünüyor. Bu yüzden eski doğal hallerinden çok uzaklaşmış durumdalar. Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki; hem botoks hem de dolgu uygulamasının ardından işlemin oturması için bir süre sabırla beklemek gerekiyor' dedi.