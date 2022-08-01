Elektrikli scooter kazalarına dikkat!

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanımı giderek artan elektrikli scooterler, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. NEV Esentepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op Dr. Yaşar Akdoğan, scooter kazalarının yüzde 50’ye yakınının ortopedik yaralanmalarla sonuçlandığına işaret etti.BURSA (İGFA)- Elektrikli scooterler (e-scooter), 2017 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana şehir sakinleri için önemli bir ulaşım aracı haline geldi.

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanımı giderek artan elektrikli scooter, bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

NEV Esentepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op Dr. Yaşar Akdoğan, scooter kazalarının yüzde 50’ye yakınının ortopedik yaralanmalarla sonuçlandığına işaret etti.

Her yenilik gibi yazılı ve sözlü birtakım kuralların halen gelişim aşamasında olmasının da kazalar açısından boşluk yaratabildiğini hatırlatan Dr. Yaşar Akdoğan, ortaya çıkabilecek ortopedik sorunlara işaret etti.

Özellikle Büyükşehirlerde kullanım oranının artmasıyla birlikte yaralanma oranlarında da artış gözlendiğini ifade eden Akdoğan, "Elektrikli scooter kazaları ile ilgili yaz aylarında ve hafta sonlarında, özellikle de saat 14:00 ila 22:00 arasında ciddi artışlar saptanmıştır. Bu yaralanmalar, 18-44 yaş arasında ve genellikle erkeklerde daha sık olarak görülmektedir. Bunun yanında, kullanım için yasalarca belirlenmiş minimum yaş sınırı olmaması da kaza açısından risk oluşturuyor” dedi.

E-scooter kazasına bağlı yaralanmaların sıklıkla omuz, dirsek ve eller gibi üst ekstremitede, diz eklemi ön çapraz bağlarında, kafa bölgesinde ya da yüz bölgesinde olduğunu gördüklerini belirten Akdoğan, "Ancak kalça kırıkları ve alt ekstremitede kontüzyonlar da görülüyor. En sık kırılan kemik el bileğinde Radius kemiği olup, alçı ile tedavisi mümkün olan sorunlardır. Yaralananların yüzde 80-90 civarı acilden eve gönderilirken, yüzde 10-20 civarı ise ameliyat edilmek üzere servise veya yoğun bakıma yatırılmaktadır. Bacak gibi alt ekstremite kırıkları, kol-el gibi üst ekstremite kırıklarına göre 2 kat daha yüksek bir hastaneye yatış oranına sahip” diye konuştu.