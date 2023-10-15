Ekşi maya ekmek israfı önlüyor

Dünya Ekmek Günü’nde ekşi mayalı ekmeğin faydalarına dikkat çeken Puratos Türkiye'nin dünyanın ilk ve tek Ekşi Maya Kütüphanesi’nde 30 farklı ülkeden 145 ekşi maya yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sofralarımızın baş tacı besinlerin başında ekmek geliyor. Her yıl 16 Ekim Dünya Ekmek Günü olarak kutlanıyor.

Ekmekçilik, pastacılık ve çikolata sektörlerine yenilikçi ürünler sunan Puratos Türkiye, bu özel günde ekşi mayayla yapılan ekmeklerin faydalarına dikkat çekiyor.

World of Statistics'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Sırbistan ve Bulgaristan dünyada en fazla ekmek tüketen ülkeler arasında ilk 3 sırada yer alıyor.

Türkiye’de kişi başına yıllık ekmek tüketimi 110 kiloya kadar ulaşıyor. Ancak bir o kadar ekmek de israf ediliyor. UNEP (The United Nations Environment Programme - Birleşmiş Milletler Çevre Programı) 2021 raporuna göre Türkiye'de, günlük 4,9 milyon ekmek israf ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 verilerine göre ise Türkiye'de, her yıl bir buçuk milyarın üzerinde ekmek çöpe gidiyor. Puratos, ekşi maya ile yapılan ekmeklerin raf ömrünün uzun olduğunu hatırlatarak, ekşi mayanın ekmek israfını önlemekteki rolünün de altını çizdi.

Dünya ekşi maya geleneğinin mirasçısı olarak bilinen Puratos, tarihi M.Ö. 3000 yıllarındaki antik Mısır uygarlığına kadar uzanan ekşi mayalı ekmeğin bugün yeniden eski değerini bulması için çaba gösteriyor. Ekşi mayanın, Anadolu ekmek kültürünün bir parçası olduğunu da hatırlatan Puratos, ekşi mayanın faydalarını şöyle sıraladı.

Besleyicidir: Ekşi mayalı ekmek, ek besleyici faydaları olan laktik bakteri ve maya karışımı ile fermente edilir, bu nedenle ekşi maya üretiminde kullanılan tahıldan daha besleyicidir. Düşük glisemik indekse sahiptir: Ekşi mayalı ekmek normal ekmeğe göre daha düşük bir glisemik indekse sahiptir. Daha uzun süre tokluk hissi vererek öğün aralarında atıştırmayı önler. Vitamin ve mineral kaynağıdır: Ekşi mayalı ekmekte bulunan vitamin ve mineraller vücut tarafından daha kolay emilir ve vücut bunları daha iyi bir şekilde kullanabilir. Mikrobiyota dostudur: Ekşi mayada bulunan mikroorganizmalar, bağırsak florasını (veya mikrobiyotayı) olumlu yönde etkiler ve böylece sindirimde bazı ek faydalar sağlar.