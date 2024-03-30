Ekonomik sorunlar Bipolar bozukluğu tetikliyor!

Manik ve depresif dönemleri olan Bipolar efektif bozukluğun toplumun yaklaşık yüzde 1’inde görüldüğünü belirten uzmanlar, bozukluğun ortaya çıkışında genetik risk faktörlerinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Bipolar efektif bozukluğu olan bireylerin yaklaşık 3’te 2’sinin ailelerinde bipolar efektif bozukluk öyküsü olduğunu dile getiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, stresli olaylar, ekonomik problemler, aile problemleri, toplumsal problemler ya da geçmişte yaşanan bazı fiziksel ya da cinsel travmaların da bipolar efektif bozukluğun ortaya çıkmasına neden olabildiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, 30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bipolar bozukluğa ilişkin değerlendirmede bulunarak, aileleri için uyarı ve önerilerini sıraladı.

KADINLARDA VE ERKEKLERDE EŞİT ORANDA GÖRÜLÜYOR

Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, Bipolar efektif bozukluğunun genellikle kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda gözlemlendiğini dile getirerek, “Toplumun yaklaşık yüzde 1’inde görülüyor. İlk atağın başlangıç yaşı 20-25 yaşa denk geliyor. Bipolar efektif bozukluğu, kadınlarda daha çok depresif hal erkeklerde daha ağırlıklı manik atakların görüldüğü bir psikiyatrik bozukluk.” dedi.

MANİK DÖNEMLERİNDE GENELLİKLE ZİHİNSEL VE FİZİKSEL AŞIRI AKTİVİTE SÖZ KONUSU

Bu bozukluğun ortaya çıkışında genetik risk faktörlerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Dr. Erman Şentürk, manik ve depresif dönemlerle seyreden bozukluğun, manik dönemlerinde genellikle zihinsel ve fiziksel aşırı aktivite söz konusu olduğunu, buna duygu durumda aşırı yükselme ve bazı dezorganize davranışların eşlik ettiğini kaydederek, “Normalden çok daha az uyku miktarı, uyku ihtiyacında azalma buna rağmen aşırı enerjik olma, aşırı hareketlilik, kişinin kendisine olan özgüveninde artış, sonuçlarından emin olamadığı eylemlerde bulunma, bir takım dürtüsel davranışlar, riskli davranışlar, hızlı araba kullanma, aşırı para harcama, gereksiz ürünleri satın alma, riskli cinsel davranışlar, cinsel istekte artışlar gibi durumları içerir.” şeklinde bilgi verdi.

DEPRESİF DÖNEMLERDE İSE AŞIRI ÇÖKKÜNLÜK, İSTEKSİZLİK, MUTSUZLUK SÖZ KONUSU

Depresif dönemlerde ise aşırı çökkünlük, isteksizlik, mutsuzluk, hiçbir şeyden keyif alamama, eskiden ilgi duyulan şeylere hiçbir şekilde ilgi duyulmaması, bitkinlik hali, çevre ile olan iletişimde azalma, suçluluk ve pişmanlıklar, intihar düşünceleri, uyku ve iştah değişiklikleri gibi durumların sıklıkla görüldüğünü belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, “Bipolar efektif bozukluğun ortaya çıkmasına neden olan durumlara bakıldığında en çok genetik etmenlerle karşılaşıyoruz.” diye konuştu.

EKONOMİK PROBLEMLER BİPOLAR EFEKTİF BOZUKLUĞUN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLUYOR

Bipolar efektif bozukluğu olan bireylerin yaklaşık 3’te 2’sinin ailelerinde bipolar efektif bozukluk öyküsü olduğunu dile getiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, stresli olaylar, ekonomik problemler, aile problemleri, toplumsal problemler ya da geçmişte yaşanan bazı fiziksel ya da cinsel travmaların da bipolar efektif bozukluğun ortaya çıkmasına neden olabildiğini söyledi.

MANİK DÖNEMLERİ AİLELER ERKEN DÖNEMDE GÖZLEMLEMELİ VE YARDIN ALMALI

Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, Bipolar efektif bozukluğun, özellikle manik dönemlerinde hem kişi hem de ailesi için kriz ortamı yaratabileceğini ifade ederek, manik dönemlerinde kişinin yaşadığı ruh halinin özellikle aile tarafından erken dönemde gözlemlenebilmesi ve profesyonel destek alınmasının önemine vurgu yaptı.

Bazen psikotik durumların da hastalığa eşli edebildiğini dile getiren Dr. Erman Şentürk, “Psikotik belirtilerin arasında; takip edilme, çevreden zarar görebileceği, etraftan kendisine mesaj verildiği ve kendiyle uğraşıldığı gibi düşünceler yer alabiliyor.” uyarısında bulundu.

DÜZENLİ UYKU, BESLENME VE EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ…

Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, Bipolar efektif bozukluğu olan kişilerin özellikle uyku miktarına ve uyku düzenine çok önem verdiklerini de kaydederek, “Özellikle aile üyelerinin uyku düzenini, uyku saatlerini ve uyku miktarını gözlemlemesine önemle öneriyoruz. Yine bu kişilerin düzenli beslenme, düzenli egzersiz ve aktivite ile normal bireyler gündelik hayatına nasıl devam ediyorsa o şekilde devam etmelerini öneriyoruz.” dedi.

Bipolar efektif bozukluğun tedavisinde ilaç tedavisinin önemli bir yere sahip olduğunu ayrıca kişinin gündelik hayata adaptasyonu, özellikle kişinin aileyle olan ilişkileri, uyumu, çevreyle olan ilişkisini daha da düzenleyebilmek adına psikoterapi de önerdiklerini belirten Dr. Erman Şentürk, bipolar efektif bozukluğun bazı sanatçılarda da gözlemlendiğini, özellikle manik dönemlerde, kişinin yaratıcılığında önemli miktarda artış olabildiğini de sözlerine ekledi.