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Ekim'de maske yasağı yeniden başlıyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını 2 yıl tüm dünyanın hayatını kabusa çevirdikten sonra hayatımızdan neredeyse çıkmış maske takma zorunluluğu dahil tüm yasaklar kalkmıştı. Ancak korkutan haber geldi. Koronavirüs kabusu geri dönüyor. Gelen haberler hiç iç açıcı değil. Maske yasağının Ekim'de geri gelebileceği belirtiliyor...

SAĞLIK 18.06.2022, 16:13
Ekim'de maske yasağı yeniden başlıyor

Koronavirüs kabusu kısa bir aranın ardından geri dönüyor. Almanya, bu kış Covid ile savaşmak için Ekim'den Mart'a kadar restoranlarda, barlarda ve mağazalarda Maske takmayı zorunlu hale getirmeyi düşünüyor. Alman gazetesi Die Welt'in haberine göre, bu plan sadece Ekim'den Mart'a kadar geçerli olacak.

Alınacak bu sert önlemin bu kış kimi bilim insanları tarafından beklendiği açıklanan Covid dalgasıyla mücadeleye yardımcı olması amaçlanıyor. Öte yandan hükümetin bu planları Covid sonrası hayatın tadını çıkaran 80 milyon Alman için hayal kırıklığı olacak.

Ekim-Mart ayları arasında maske yasağı olacak
Her yıl Münih'te düzenlenen Oktoberfest bira festivalinin sevenleri, Alman hükümetinin Ekim'den Mart'a kadar zorunlu maske takmayı zorunlu kılacak teklifler üzerinde kafa yormasıyla bir şok yaşıyor. Planlar, Covid'in kış aylarında yayılmasıyla savaşmak amacıyla barlar, restoranlar ve mağazalar dahil olmak üzere tüm kamusal alanlarda yılın daha soğuk yarısında maske takmayı kapsayacak.

Plan kağıt üzerinde 'O-bis-O' olarak adlandırılıyor. Bu da Almanca ‘Oktober bis Ostern’ yani Ekim'den Paskalya'ya deyiminin kısaltması. 'O-bis-O' kuralı, Alman soğuğunun gerçekten ısırdığı aylarda sürücülerin arabalarına kış lastikleri takmalarını gerektiren otomobil yönetmeliklerine atıfta bulunuyor.

Kovid vakaları genellikle kış aylarında insanlar evlere çekildikçe artıyor, bu nedenle planın savunucuları bu eğilime karşı koymayı ve maske zorunluluğu yoluyla diğer akciğer ve grip enfeksiyonlarıyla mücadele etmeyi umuyor. Herkes kışın gelmesiyle birlikte etkisini kaybeden aşılar yüzünden yeni bir salgın oluşmasından korkuyor.

'Yaz dalgası' devrede...
Ülke son zamanlarda, soğuk hava bile gelmeden önce bir 'yaz dalgası' olarak tanımlanan resmi rakamlara göre günde 50 ila 130 Koronavirüs ile ilgili ölüm bildirdi. Kuralların okullar ve anaokulları için geçerli olup olmayacağı belli değil. Şu anda Almanya'da maske takmak yalnızca toplu taşıma ve tıp merkezlerinde zorunlu

Geçen yılki Oktoberfest, normalde 6 milyon katılımcıyı çekecek olan Alman makamları tarafından tamamen iptal edildi, bu nedenle bu yılki festival zorunlu maske takma nedeniyle kesintiye uğrarsa festival severler hayal kırıklığına uğrayacak. 

Korona kabusu geri dönüyor! Ekim'de maske yasağı yeniden başlıyor

Yaz gelmesiyle, milyonlarca insan sosyal mesafeyi korumak ve grup boyutlarını sınırlamak gibi ağır Covid kısıtlamaları olmadan sosyal aktivitelerden ve etkileşimlerden keyif alıyor.

Bilim Komisyonu'nun kararı beklenecek
Alman hükümeti, Eylül ayında sona erecek olan Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın bir sonraki sürümüne hangi kuralları koyacağına karar vermeden önce muhtemelen bir bilimsel komisyonun bulgularını bekleyecek. 

Eylül sonuna kadar hükümete hangi kısıtlamaların etkili olduğunu söylemek de bu komisyonun görevi.

Korona kabusu geri dönüyor! Ekim'de maske yasağı yeniden başlıyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Covid vakalarının artmasının beklendiği sonbahar için yedi maddelik planını dün sundu, ancak zorunlu maske takmaya dönüş raporları hakkında yorum yapmadı.

Korona kabusu geri dönüyor! Ekim'de maske yasağı yeniden başlıyor

Bakan Almanları ve turistleri kendilerini ve başkalarını koronavirüsten korumak için içeride yüz maskeleri takmaya çağırdı, ancak mevcut verilerin maske kullanımını yasal bir gereklilik haline getirmediğini kabul etti.

#maske #maske yasağı #koranavirüs
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