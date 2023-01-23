Ege Üniversitesi'ne modern çamaşırhane

Ege Bölgesi'nin en kapsamlı yataklı servislerine sahip olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi bünyesindeki merkezi çamaşırhane, sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak modernize edilerek hizmet vermeye başladı.Ege Ajans / İZMİR (İGFA) - A Plus hizmet kalitesiyle bölgenin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan EÜTF Hastanesi'nde Merkezi Çamaşırhane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

EÜ Rektörü Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özgür Çoğulu ile akademisyenler ve çalışanların katıldığı törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastane bünyesinde hizmet veren çamaşırhanenin son teknoloji cihazlarla modernize edilerek hizmet kalitesinin artırıldığını söyledi.

Rektör Budak, 15 yıl gibi uzun süredir Tıp Fakültesi'ne hizmet veren çamaşırhanenin, fiziksel koşullarını iyileştirerek, tamamen yenilediklerini kaydetti.

Tıp Fakültesi Hastanesi'nin her yönüyle Ege Bölgesi'nin en önemli ve en büyük sağlık kuruluşlarından biri konumunda olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversite olarak, her zaman uluslararası standartlara uygun, kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti sunmak, sağlıkta kalite standartlarına uygun hizmet verebilmek için büyük bir gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu amaçla, etkin olan hizmet ağlarını genişletip, fiziksel alt yapımızı da güçlendirerek, uluslararası kalite standartlarında daha iyi hizmet verebilmek için; yenileme ve düzenleme çalışmalarını son derece önemsiyoruz” dedi.