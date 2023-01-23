Son Dakika

Ege Üniversitesi'ne modern çamaşırhane

SAĞLIK 23.01.2023, 09:52
Ege Üniversitesi'ne modern çamaşırhane

Ege Bölgesi'nin en kapsamlı yataklı servislerine sahip olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi bünyesindeki merkezi çamaşırhane, sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak modernize edilerek hizmet vermeye başladı.Ege Ajans / İZMİR (İGFA) - A Plus hizmet kalitesiyle bölgenin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan EÜTF Hastanesi'nde Merkezi Çamaşırhane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

EÜ Rektörü Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özgür Çoğulu ile akademisyenler ve çalışanların katıldığı törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastane bünyesinde hizmet veren çamaşırhanenin son teknoloji cihazlarla modernize edilerek hizmet kalitesinin artırıldığını söyledi.

Rektör Budak, 15 yıl gibi uzun süredir Tıp Fakültesi'ne hizmet veren çamaşırhanenin, fiziksel koşullarını iyileştirerek, tamamen yenilediklerini kaydetti.

Tıp Fakültesi Hastanesi'nin her yönüyle Ege Bölgesi'nin en önemli ve en büyük sağlık kuruluşlarından biri konumunda olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversite olarak, her zaman uluslararası standartlara uygun, kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti sunmak, sağlıkta kalite standartlarına uygun hizmet verebilmek için büyük bir gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu amaçla, etkin olan hizmet ağlarını genişletip, fiziksel alt yapımızı da güçlendirerek, uluslararası kalite standartlarında daha iyi hizmet verebilmek için; yenileme ve düzenleme çalışmalarını son derece önemsiyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Bandırmaspor 19 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Ö.K Yeni Malatya 20 16
17. Altınordu 20 16
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6